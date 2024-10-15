Ярмарка аттракционов возвращается в Порт Эркюль

Совсем скоро в порту Монако установят несколько десятков аттракционов и торговых киосков.

Каждый год, перед школьными каникулами ко Дню всех святых, ярмарка возвращается, чтобы порадовать и детей, и взрослых. В этом году открытие состоится в пятницу, 18 октября, в 14:00, а завершится она 19 ноября в полночь. В течение месяца ярмарка будет работать ежедневно с 11 утра до 11 вечера, а по пятницам, субботам и в канун праздников — до полуночи.

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На ярмарке будет представлено 78 аттракционов на любой вкус! Самые маленькие смогут весело провести время в «Дворце смеха», на карусели «Cars» и на аттракционе «Astrojet», а любителям острых ощущений наверняка понравятся «Aviator», «Пиратский корабль» и «Atmosfear». В дополнение к этому — бамперные машинки, игровые стенды и другие развлечения для всей семьи.

Особого внимания заслуживают киоски с едой, где каждый найдет что-то по вкусу. В ассортименте — аппетитные вафли, венгерские булочки, блины, традиционная сокка, хот-доги и многое другое.

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Вход на ярмарку будет через восемь контрольных пунктов безопасности, расположенных на верхней и нижней частях набережной им. Альбера I. Если число посетителей достигнет максимума, доступ временно закроют. Но не переживайте — на сайте Мэрии Монако можно будет в реальном времени проверить загруженность ярмарки, чтобы не тратить время впустую.