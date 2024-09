Les mérous et corbs de retour en nombre autour de Monaco 

Deux équipes de plongeurs ont permis de recenser ces animaux marins au large de la Principauté. Une excellente nouvelle pour l’AMPN.

Le littoral monégasque a été passé au peigne fin lors d’une opération de recensement des corbs et mérous organisée par l’association monégasque pour la Protection de la Nature (AMPN), en partenariat avec le club d’Exploration Sous-Marine de Monaco (CESM).

Au-delà de l’aspect de préservation de ces espèces protégées, cette mission dans la zone de l’Aire Marine Éducative (AME) de Monaco a permis d’effectuer un échantillonnage grâce à deux groupes de 17 plongeurs chacun. Pour mener à bien ce recensement, les plongeurs ont eu le droit à une présentation détaillée de la morphologie, de la distribution puis sur du comportement et de la reproduction des mérous et corbs avant d’être formés au protocole strict de recensement.

En sont ressortis des résultats plutôt encourageants puisque le nombre de mérous a dépassé les 80 et celui des corbs était d’une quarantaine. La présence de jeunes individus ainsi que de grands adultes reproducteurs confirme l’existence d’une zone de reproduction.

Des mesures de protection efficaces

Pour offrir un espace de vie agréable aux espèces marines de la région, l’AMPN avait posé des récifs réalisés avec une imprimante 3D dans l’Aire Marine Protégée du Larvotto en 2017. Leur design écoresponsable à base de sable de Dolomite imite le mieux possible la complexité des habitats naturels.

Les plongeurs scientifiques de Thalassa Marine research & Environmental awareness et Aquanaute Expertise effectue régulièrement des suivis dans ces récifs 3D afin de recenser la présence de poissons, crustacés et mollusques. Dernièrement, ils ont remarqué plus de 35 espèces différentes de poissons. L’augmentation constante du nombre et de la taille des individus montre bien à quel point ces dispositifs de protection sont importants !