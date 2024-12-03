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Фото

Княжеская семья Монако представляет свою традиционную рождественскую фотографию, полную очарования и единства

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 3 декабря 2024
Традиционная рождественская фотография княжеской семьи © Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец
Автор: Anaïs Riu
- 3 декабря 2024

В теплой гамме бежевых и коричневых тонов Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их близнецы Жак и Габриэлла позируют у подножия ёлки. В понедельник, 2 декабря, Княжеский дворец представил ежегодную фотографию княжеской семьи в преддверии новогодних праздников.

Единая и улыбающаяся княжеская семья позирует перед великолепным каменным камином и чудесной ёлкой, украшенной со вкусом и элегантностью. После включения рождественской иллюминации и начала празднеств в Княжестве в эти выходные княжеская чета и их дети представляют этот милый семейный портрет в качестве поздравительной открытки.

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В этом году княжеская семья предпочла более «уютные» (комфортные) наряды: брюки и свитер красивой фактурной вязки.

В своих социальных сетях Княжеский дворец пишет: «Княжеский дворец рад поделиться с вами фотографией поздравительной открытки княжеской семьи».

Фотография перед днём рождения наследного принца Жака и его сестры-близняшки принцессы Габриэллы, которые 10 декабря отпразднуют свое 10-летие.

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© Эрик Матон (Eric Mathon) – Княжеский дворец

Великолепная рождественская фотография княжеской семьи