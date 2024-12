La Famille Princière de Monaco dévoile sa traditionnelle photo de Noël pleine de douceur et de complicité

Dans un chaleureux dégradé de tons beiges et marrons, le Prince Albert II, la Princesse Charlène ainsi que leurs jumeaux Jacques et Gabriella, prennent la pose au pied du sapin. Ce lundi 2 décembre, le Palais Princier a dévoilé l’annuelle photo de famille à l’arrivée des fêtes de fin d’année.

Complice et souriante, la Famille Princière pose devant une magnifique cheminée en pierres ainsi qu’un joli sapin décoré avec sobriété et élégance. Après avoir lancé les illuminations de Noël et les festivités en Principauté ce week-end, le Couple Princier et leurs enfants dévoilent ce doux portrait de famille comme carte de vœux.

Cette année, la Famille Princière a opté pour des tenues plus « cozy » (confortables) avec chacun un pantalon et un joli pull en maille texturée.

Sur ses réseaux sociaux, le Palais Princier écrit : « Le Palais Princier a le plaisir de vous partager la photo de la carte de vœux de la Famille Princière ».

Une photo qui précède l’anniversaire du Prince Héréditaire Jacques et de sa sœur jumelle la Princesse Gabriella, qui fêteront leur 10 ans le 10 décembre prochain.

© Eric Mathon – Palais Princier

