Les jumeaux Jacques et Gabriella lancent la magie de Noël sur la Place du Casino

Ce samedi 30 novembre 2024, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont eu l’honneur de donner le coup d’envoi des festivités de fin d’année.

Accompagnés de leurs parents, le Prince Albert II et la Princesse Charlène, les jumeaux de 9 ans ont déclenché les illuminations d’abord sur la Place du Palais Princier, puis sur la Place du Casino. Ces deux moments marquent officiellement le début des célébrations de fin d’année.

Publicité

La cérémonie s’est déroulée en présence de Camille Gottlieb, Mélanie-Antoinette de Massy, des élus du Conseil Communal, ainsi que des plus hautes personnalités de la Principauté © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Le Maire Georges Marsan a fait un discours sur le parvis du Palais Princier © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Les enfants Princiers, main dans la main avec leurs parents, ont lancé le coup d’envoi des festivités. Plus tard, sur la Place du Casino, ils ont été rejoints par Didier Guillaume, Ministre d’État et Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Ce dernier a notamment salué la présence de la Famille Princière avant de symboliquement leur remettre une ampoule pour inaugurer la nouvelle scène du New Moods. Dans son discours, il a déclaré : « Votre Présence ce soir, après l’illumination toujours magique de la place du Casino, nous honore et me touche particulièrement… Monseigneur, Altesse, je vous passe à présent symboliquement cette ampoule éteinte depuis 12 ans et nous serions tous très honorés si Vous vouliez bien allumer notre nouvelle scène ».

Après un premier show son et lumière, Jacques et Gabriella ont une nouvelle fois appuyé sur le bouton doré © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

La Place a dévoilé un sapin monumental de 18 mètres de haut et des décors représentant les « moments magiques de Noël ».

Ces mises en lumière, accompagnées d’animations musicales, ont émerveillé toute la Principauté © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

32 artisans ont collaboré à la création des décors © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

L’immanquable Bal de Noël transportera ses invités dans la magie parisienne

Les 60 lutins lumineux, conçus à la main, ont demandé 350 heures de travail © Monte-Carlo Société des Bains de Mer



Le Prince Albert II assiste au Ball in Monaco à Singapour pour soutenir l’économie bleue