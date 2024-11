La magie de Noël s’empare bientôt de la Principauté, découvrez les activités prévues

Si la Société des Bains de Mer (SBM) lance les festivités de Noël, la Mairie va aussi émerveiller la Principauté.

Le coup d’envoi approche. Le 30 novembre à 18h30, la place du casino se transformera en véritable paradis pour tous les amoureux de Noël. Jusqu’au 5 janvier, toute la SBM va se parer d’illuminations et d’animations pour offrir une expérience véritablement magique.

Publicité

La SBM célèbre « les moments magiques de Noël »

Le sapin de 18 mètres et les boules à neige géantes feront leur retour cette année, avec des décors dédiés aux « moments magique de Noël » : comme le calendrier de l’Avent, la décoration du sapin, le repas de fête, la douce nuit de Noël ou encore la découverte des cadeaux. Ces décors seront mis en scène et en musique dans chacune des cinq boules.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Parmi les animations prévues, le public pourra assister aux chorales les 21, 22, 24 et 25 décembre de 13 heures à 16h30, mais aussi à un show mapping spectaculaire sur la façade du Casino. Des rencontres avec le Père Noël Monte-Carlo auront lieu du 21 au 25 décembre de 13h à 16h30, sur la Place du Casino.

Et enfin pour célébrer la nouvelle année, les DJ sets de Luca Onere et Jo Paciello rythmeront la Place le 31 décembre de 22h30 à 1h30.

©Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Les établissements du resort se mettent au diapason des fêtes

Les chefs étoilés, tels que Dominique Lory, Yannick Alléno, Alain Ducasse et Marcel Ravin, proposeront des menus d’exception pour les réveillons et repas de Noël. Parmi les incontournables de la table de Noël, la bûche « Mon Chalet Douillet », imaginée par le pâtissier Maxime Reriouedj, aux marrons, noix de coco et citrons de Menton, sera disponible dans tous les restaurants de la SBM et à emporter.

Les gourmands pourront également découvrir le pop-up « Le Noël de nos Chefs », qui proposera des créations sucrées exclusives, telles que le panettone d’Alain Ducasse et les Rochers de Marcel Ravin.

© Stéphane Danna Direction de la Communication

L’incontournable Village de Noël arrive bientôt

Outre les festivités orchestrées par la Monte-Carlo SBM, la Ville présentera son traditionnel Village de Noël, placé cette année sous le thème « Pain d’épices et gourmandises ».

Le Village de Noël © Mairie de Monaco / Ed Wright Images

Le marché se déroulera du 6 décembre au 5 janvier, sur le Quai Albert Ier. Le public pourra se promener parmi les 21 stands alimentaires et les 24 chalets de vente, mais aussi profiter des attractions phares telles que la grande roue, le manège sapin, le carrousel, le toboggan luge, les traîneaux du Père Noël et le manège de Noël pour les tout-petits. En nouveauté cette année, le Village de Noël proposera un parcours ludique de Noël.

Pour les amateurs d’aventure, le Village des Sports prendra vie le mercredi 20 décembre 2024 jusqu’au 5 janvier 2025, sur la darse sud du Port de Monaco. Vous y trouverez une tyrolienne, un parcours Ninja, une accrobranche ou encore des murs d’escalade !

L’immanquable Bal de Noël transportera ses invités dans la magie parisienne