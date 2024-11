La magia del Natale invade il Principato: scoprite le attività in programma

Mentre la Société des Bains de Mer (SBM) dà il via alle festività natalizie, anche il Comune stupirà il Principato.

Il momento tanto atteso si avvicina. Il 30 novembre alle 18:30, la Place du Casino si trasformerà in un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti del Natale. Fino al 5 gennaio, gli edifici della SBM saranno addobbati con luci e animazioni per creare un’esperienza davvero magica.

La SBM celebra “i momenti magici del Natale”

L’albero di Natale di 18 metri e le palle di neve giganti torneranno anche quest’anno, con decorazioni ispirate ai “momenti magici del Natale”: il calendario dell’Avvento, la preparazione dell’albero, il pranzo di Natale, la dolce vigilia e lo scambio dei regali. Questi momenti saranno raffigurati, con accompagnamento musicale, in ognuna delle cinque bolle.

Sono in programma diverse attività. Il pubblico potrà assistere a esibizioni corali il 21, 22, 24 e 25 dicembre dalle 13:00 alle 16:30, oltre che a uno straordinario spettacolo di video mapping sulla facciata del Casinò. Sono previsti anche incontri con Babbo Natale Monte-Carlo sulla Place du Casino dalle 13:00 alle 16:30 dal 21 al 25 dicembre.

Infine, per festeggiare il nuovo anno, il 31 dicembre la Place sarà animata dai DJ set di Luca Onere e Jo Paciello, dalle 22:30 all’1:30.

I ristoranti della SBM si addobbano a festa

Gli chef stellati come Dominique Lory, Yannick Alléno, Alain Ducasse e Marcel Ravin proporranno menù eccezionali per la vigilia e il pranzo di Natale. Un immancabile di questa festività, il tronchetto “Mon Chalet Douillet”, ideato dal pasticcere Maxime Reriouedj, con castagne, cocco e limoni di Mentone, sarà disponibile in tutti i ristoranti della SBM e anche da asporto.

Per i buongustai, segnaliamo il pop-up “Le Noël de nos Chefs” (il Natale dei nostri chef), che offrirà dolci creazioni esclusive come il panettone di Alain Ducasse e i Rochers di Marcel Ravin.

L’imperdibile Villaggio di Natale in arrivo

Oltre ai festeggiamenti organizzati dalla Monte-Carlo SBM, la città ospiterà il suo tradizionale Villaggio di Natale, che quest’anno avrà come tema “Il pan di zenzero e le leccornie”.

Il mercatino si terrà dal 6 dicembre al 5 gennaio sul Quai Albert Ier. I visitatori potranno passeggiare tra i 21 stand gastronomici e le 24 botteghe, oltre a godersi le attrazioni principali come la ruota panoramica, la giostra degli alberi di Natale, la giostra carosello, lo scivolo per slittini, le slitte di Babbo Natale e la giostra di Natale per i più piccoli. Novità di quest’anno? Un divertente percorso natalizio.

Per gli amanti dell’avventura, il Villaggio degli Sport sarà in funzione da venerdì 20 dicembre 2024 fino al 5 gennaio 2025, nella Darse Sud del Porto di Monaco. Troverete una zip-line, un percorso Ninja, un percorso acrobatico e pareti da arrampicata!

