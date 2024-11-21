Рождественская магия вот-вот окутает Княжество. Знакомьтесь с намеченными мероприятиями!

Société des Bains de Mer (SBM) готовит рождественские праздники, а мэрия удивит всё Княжество.

Празднества уже не за горами. 30 ноября в 18:30 площадь Казино превратится в настоящий рай для всех поклонников Рождества. До 5 января все заведения компании SBM будут украшены иллюминацией, а её мероприятия подарят публике поистине волшебную радость.

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Компания SBM отмечает «волшебные рождественские праздники»

18-метровая ёлка и гигантские снежные шары вернутся в этом году с украшениями, в духе «волшебных рождественских праздников»: рождественские календари, ёлочные украшения, праздничная трапеза, сладостная рождественская ночь и раздача подарков. Эти декорации будут представлены под музыку в каждом из пяти шаров.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Среди намеченных мероприятий – хоралы 21, 22, 24 и 25 декабря с 13:00 до 16:30, а также зрелищное проекционное шоу на фасаде Казино. Встречи с Дедом Морозом Монте-Карло пройдут с 21 по 25 декабря с 13:00 до 16:30 на площади Казино.

И, наконец, в новогоднюю ночь, 31 декабря, с 22:30 до 01:30 здесь будут выступать диджеи Лука Онере и Джо Пачелло.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Курортные заведения готовятся к праздникам

Звездные шефы – Доминик Лори, Янник Аллено, Ален Дюкасс и Марсель Равен – предложат исключительные меню для сочельника и рождественской трапезы. Среди неизменных яств рождественского стола – шоколадный рулет «Мой уютный шале», приготовленный кондитером Максимом Рериуэджем, с каштанами, мякотью кокосового ореха и лимонами из Ментона – будет подан во всех ресторанах компании SBM и на вынос.

Гурманы также смогут посетить поп-ап ресторан «Le Noël de nos Chefs», в котором будут поданы эксклюзивные сладости, такие как панеттоне от Алена Дюкасса и «Роше» от Марселя Равена.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям

Скоро откроется традиционная Рождественская деревня

В дополнение к празднествам, организованным компанией Monte-Carlo SBM, в этом году мэрия откроет свою традиционную Рождественскую деревню на тему «Пряники и лакомства».

Рождественская деревня © Мэрия Монако / Ed Wright Images

Рынок будет работать с 6 декабря по 5 января на набережной Альбера I. Публика сможет пройтись по 21 продуктовому киоску и 24 торговым шале, а также насладиться такими ключевыми достопримечательностями, такими как колесо обозрения, ёлочный хоровод, карусель, санки, сани Деда Мороза и рождественский манеж для малышей. В этом году Рождественская деревня предложит веселую рождественскую программу.

Для любителей приключений Спортивная деревня откроется с 20 декабря 2024 года по 5 января 2025 года на южном причале порта Монако. Здесь вас будет ждать тарзанка, полоса препятствий для ниндзя, веревочная трасса и даже альпинистские стены!

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