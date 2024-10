L’immanquable Bal de Noël transportera ses invités dans la magie parisienne 

L’édition 2023 a permis de récolter 150 000 euros au profit de la Fondation Princesse Charlène.

Le 7 décembre 2024, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ne ressemblera plus à ce dont on a l’habitude. Il va prendre des airs de pays des merveilles grâce au décor spécialement conçu pour le traditionnel Bal de Noël, qui tournera cette année autour du thème parisien.

Avec ses musiciens et artistes de renommée mondiale, cette 19e édition, organisée par Sandrine Knoell de 5 Stars Events, proposera de nombreux divertissements. Sans oublier le savoureux dîner préparé par les meilleurs chefs de la Principauté.

Et comme toutes les années depuis sa création en 2016, il soutiendra la Fondation Princesse Charlène et ses programmes internationaux avec une vente aux enchères spéciale Sotheby’s. Les recettes récoltées iront directement en faveur de la prévention de la noyade et de l’éducation des enfants par le sport.

Une nuit placée sous le signe de la bienveillance et du partage que les invités auront du mal à oublier !

