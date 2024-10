Concerts, spectacle de drône, stockfish géant… Les temps forts de la Fête Nationale Monégasque

Tenez-vous prêts pour la distribution des invitations qui va bientôt avoir lieu !

Le 19 novembre approche à grands pas, et comme chaque année, la mairie de Monaco a dévoilé un programme riche en événements pour célébrer la Fête Nationale Monégasque.

Les festivités débutent le 13 novembre, avec la Fête Nationale des enfants, de 14h à 18h30. Le temps d’un après-midi au sein de la salle de spectacle, ils pourront profiter de structures gonflables, d’atelier créatif, de pêche aux canards, de cabanes foraines et de jeux géants en bois.

Le clou du spectacle ? Les 800 drones qui illumineront le ciel monégasque, le lundi 18 novembre à 20h. Le public pourra suivre ce show depuis une zone sonorisée et sécurisée sur le quai Albert Ier.

Deux concerts à ne pas manquer

Toujours le 18 novembre, la voix si reconnaissable de Nicoletta résonnera à l’espace Léo Ferré lors d’un concert acoustique à 21h en compagnie de son chœur de Gospel. Le lendemain, place au concert de Liane Foly qui interprètera ses plus grands titres pour le plus grand bonheur du public.

Ces deux concerts seront en libre accès pour les Monégasques et résidents de tout âge. Pour récupérer les invitations, il faudra se rendre à l’Espace Léo Ferré de 11h à 18h et en Mairie de Monaco de 9h à 16h avec sa carte d’identité, sa carte de séjour ou son livret de famille pour les enfants résidents.

L’incontournable marché de la Condamine

En plus des concerts et du spectacle de drone, la Fête Nationale sera célébrée au marché de la Condamine. De 9h à 14h, il y aura une dégustation des spécialités locales, suivie d’un stockfish géant au déjeuner et d’animation musicale à partir de 19h30.

Tout au long de la journée, une exposition de créations artistiques par les bénéficiaires de l’Unité des Seniors sera visible. Ça s’annonce festif !