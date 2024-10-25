Концерты, шоу дронов и гигантское блюдо вяленой трески — как Монако отметит Национальный день

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Национальный день Монако, который отмечается 19 ноября, снова обещает стать незабываемым праздником. Мэрия города анонсировала насыщенную программу, полную ярких событий и угощений для всех гостей и жителей.

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13 ноября стартует серия праздничных мероприятий с Национального детского дня. С 14:00 до 18:30 детей будут ждать надувные аттракционы, творческие мастер-классы, «утиная» рыбалка, ярмарочные павильоны и большие деревянные площадки.

18 ноября в 20:00 небо над Монако заиграет огнями 800 дронов, создавая потрясающее зрелище, которое можно будет наблюдать с набережной им. Альбера I. Там же будет организована безопасная звуковая зона для всех зрителей.

Два концерта, которые стоит увидеть

18 ноября в 21:00 в концертном зале им. Лео Ферре прозвучит акустический сет Николетты, которую будет сопровождать госпел-хор — это обещает стать незабываемым выступлением. А 19 ноября Лиана Фоли выйдет на сцену, чтобы исполнить свои популярные хиты.

Оба концерта бесплатны для всех монегасков и жителей города, вне зависимости от возраста. Чтобы получить билеты, можно обратиться в концертный зал им. Лео Ферре (Espace Léo Ferré) с 11:00 до 18:00 или в Мэрию Монако с 9:00 до 16:00, имея при себе удостоверение личности, вид на жительство или семейную книгу для детей-резидентов.

Рынок Кондамин — центр национальной кухни

Неотъемлемый центр торжеств — рынок Кондамин. 19 ноября с 9:00 до 14:00 гости смогут попробовать разнообразные местные деликатесы, а вечером в 19:30 начнётся музыкальная программа и подадут ужин с гигантским блюдом из вяленой трески «стокфиш».

Весь день на рынке также будет проходить выставка художественных работ, созданных подопечными «Отряда пожилых людей». Национальный день Монако обещает быть по-настоящему ярким и праздничным!