Le stazioni sciistiche meno care d’Europa sono nelle Alpi Marittime

La stagione sciistica 2024/2025 sta per iniziare! Per aiutarvi a non spendere un patrimonio, Holidu, un sito web specializzato in case vacanze, ha passato al setaccio tutte le località europee e le ha classificate sulla stima del costo medio al giorno a persona. 24 delle 30 località più economiche sono francesi e la maggior parte si trova nelle Alpi Marittime.

Dopo Réallon nelle Alte Alpi e il Monte Parnaso in Grecia, Roubion-les-Buisses è la terza stazione sciistica più economica d’Europa. Lo skipass ha un costo di 20 € e l’alloggio in alta stagione si aggira sui 28€. In totale, bastano 48€ per godersi una giornata di sci in questa località, che aprirà gli impianti sabato 21 dicembre 2024.

Secondo la classifica, altre località a poche ore da Nizza si distinguono per i prezzi bassi. C’è Super Sauze, ad esempio, con uno skipass giornaliero a 37 € e alloggi a 22-25 € a notte, e Valdeblore – La Colmiane che si piazza al 25° posto. Con 30 km di piste per 63,5 €, sono inclusi sia lo skipass che l’alloggio. Difficile da battere!