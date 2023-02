Sport invernali: le 3 stazioni sciistiche migliori a 2 ore da Monaco

È vacanza nelle scuole del Principato! Così Monaco Tribune ha pensato di selezionare per voi tre stazioni sciistiche da raggiungere in famiglia o con gli amici quest’inverno.

Isola 2000, per la neve eccezionale

È la stazione sciistica preferita dai monegaschi. A metà degli anni ’80, dietro la spinta di Jacques Pastor, vice direttore sportivo al comune di Monaco e direttore tecnico della Federazione sciistica monegasca, la stazione situata a 2.000 metri di altitudine ha iniziato ad accogliere le famiglie monegasche.

Il motivo? L’istituzione di un centro di formazione per i ragazzi dello Ski Club di Monaco e della Federazione sciistica monegasca. Una partnership storica tra il Principato e la stazione del Mercantour, che oggi fa di Isola 2000 uno dei principali punti di riferimento per i monegaschi.

© Isola 2000

Con un’altitudine tra le più alte della Francia, tale da garantire neve ogni anno, Isola 2000 offre condizioni sempre ottimali.

L’unico inconveniente è la mancanza di dislivello (2000 m – 2603 m), che non consente lunghe discese. Ma grazie ai suoi impianti di risalita moderni e veloci, la storica stazione di Mathieu Faivre (doppio campione del mondo) e Julia Pereira (medaglia di bronzo olimpica) regala a principianti e atleti lunghe giornate sulle piste.

Con i suoi numerosi bar e ristoranti, Isola 2000 offre anche un’interessante vita notturna, oltre alle varie attività proposte al di fuori dello sci (ciaspolate, motoslitte, slitte trainate da cani, pattinaggio sul ghiaccio…).

Come arrivare

In autobus: Linea 92 da Grand Arénas (Nizza)

In auto: autostrada A8 da Aix en Provence o Monaco, poi uscita 52 Carros / Nice Saint Isidore e RM6202 bis, direzione Digne/Grenoble. Dopo 30 km, prendere lo svincolo di Saint Sauveur e seguire le indicazioni per Isola. Alla rotonda del paese di Isola, girare a destra in direzione Isola 2000 (17 km).

Prezzi

Giornata intera: 38,00 €

Pomeriggio: 30,40 €

Comprensorio sciistico

Auron, per il fascino del suo paesino

Una stazione sciistica arroccata su un altopiano pianeggiante con una pista di pattinaggio nel cuore di un autentico paesino disseminato di chalet in legno. Cosa volere di più?

Con un comprensorio circondato di abeti e gran parte delle piste rivolte verso sud, Auron è una delle località sciistiche più soleggiate della Francia.

© Auron

Da 1600 m fino a 2450 m, la stazione del Mercantour offre 850 m di dislivello. Abbastanza per soddisfare i puristi.

Se non siete appassionati di sci, Auron offre comunque tantissime attività. Tra la spa, la piscina, la pista di pattinaggio, i cani da slitta o ancora lo slittino e la motoslitta, grandi e piccini avranno come divertirsi. Anche i più golosi potranno dirsi soddisfatti, vista la selezione di deliziosi ristoranti.

Per concludere in bellezza, la località ospita e organizza ogni anno importanti eventi sportivi e culturali, come il festival della gastronomia di montagna “Chefs au Sommet d’Auron” e l’X Speed Ski Tour.

Come arrivare

In autobus: Linea 91 da Grand Arénas (Nizza)

In auto: lasciare l’autostrada A8 all’uscita N°51.1 Carros / Mercantour, quindi prendere la RM6202 BIS, per poi immettersi sulla RM6202 in direzione Digne / Grenoble. Dopo 30 km, svoltare a destra sulla RM2205 in direzione St Sauveur sur Tinée / St Étienne de Tinée.

Prezzi

Giornata intera: 38,00 €

Pomeriggio: 30,40 €

Comprensorio sciistico

Valberg, per la sua atmosfera familiare

Non è così gettonata come Isola 2000 o Auron, eppure Valberg è il compromesso perfetto tra un autentico paesino di montagna e un panorama eccezionale sul Parco Nazionale del Mercantour.

Con i suoi 90 km di piste, i 23 impianti di risalita, i comprensori di sci alpino e di fondo, lo snowboard, il Big Air Bag, lo snowpark e il percorso per famiglie, Valberg ha poco da invidiare alle altre due località più blasonate.

© CRT Costa Azzurra Francia / Georges VERAN

Ideale per i bambini, che possono scendere le prime piste in tutta sicurezza, Valberg è il luogo ideale per le famiglie. Oltre allo sci, l’incantevole paesino offre diverse attività.

Nel Centre 1700 potrete godervi hammam, spa, sauna e massaggi, mentre il Festival du rire en Montagne promuove i giovani comici francofoni.

Dalla stazione sciistica partono anche numerose passeggiate e ciaspolate. Inoltre l’area nordica realizzata sul campo da Golf, una vera e propria area dedicata alle famiglie, offre piste da slittino segnalate e battute, percorsi per le ciaspole, il sentiero ecologico Golf e un bar ristorante.

Come arrivare

In autobus: Linea 670 dalla stazione SNCF di Nice-Ville (fermata Poste Thiers) e dall’aeroporto internazionale di Nice-Côte d’Azur.

In auto: sono diverse le strade che portano alla località di Valberg, che si trova in cima a un colle: Autostrada A8 uscita 52 Nice Saint Isidore, poi la D 6202 in direzione Digne, attraversare Touët/Var, quindi prendere la D 28 attraverso le gole del Cians o la D 2202 attraverso le gole del Daluis e il paese di Guillaumes.

Prezzi

Giornata intera: 37,00 €

Dalle 11:00: 33,00 €

Dalle 15:00: 18,00 €