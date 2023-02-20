Зимние виды спорта: 3 лучших горнолыжных курорта всего в 2 часах езды от Монако

В период школьных каникул редакция Monaco Tribune выбрала три курорта, где вы сможете покататься на лыжах этой зимой с семьей или друзьями.

Изола-2000 и её идеальный снежный покров

Изола 2000 — любимый горнолыжный курорт монегасков. В середине 1980-х годов с лёгкой руки Жака Пастора (Jacques Pastor), заместителя мэра Монако по вопросам спорта и технического директора Монегасской лыжной федерации, на курорт, расположенный на высоте 2 000 метров над уровнем моря, начали стекаться монегасские семьи.

Причина успеха? Создание учебного центра для молодежи на базе «Лыжного клуба Монако» и Монегасской федерации лыжного спорта. Историческое партнерство между Княжеством и курортом Меркантур сегодня делает Isola 2000 одним из главных ориентиров горнолыжного спорта для монегасков.

© Изола-2000

Благодаря стабильному снежному покрову за счёт высоты над уровнем моря, кстати одной из максимальных во Франции, Изола-2000 предлагает оптимальные условия для катания каждый год.

Единственным недостатком является отсутствие явного перепада высот (2000 м — 2603 м), что не позволяет обустроить длинные трассы. Но благодаря современным сверхбыстрым подъемникам исторические горнолыжные пенаты двукратного чемпиона мира Матьё Фэвра (Mathieu Faivre) и бронзовой призёрки Олимпийских игр Джулии Перейры (Julia Pereira) предлагают новичкам и заядлым спортсменам немало удовольствия от катания.

Благодаря многочисленным барам и ресторанам ночная жизнь на Изола 2000 также не даст заскучать. И всё это помимо дополнительных развлечений, кроме катания на лыжах (среди них —прогулки на снегоступах и снегоходах, катание на собачьих упряжках, катание на коньках…).

Как добраться?

На автобусе: маршрут № 92 от остановки Grand Arénas (Ницца)

На автомобиле: автомагистраль A8 из Экс-ан-Прованса или Монако, затем съезд 52 Carros / Nice Saint Isidore и RM6202 bis в направлении Digne/Grenoble. Через 30 км сверните с дороги на Сен-Совёр (Saint-Sauveur) и следуйте указателям на Изолу. На кольцевой развязке в деревне Изола поверните направо в сторону Изола-2000 (17 км).

Тарифы:

Дневной абонемент: €38.00

Послеобеденный абонемент: €30.40

Зона катания

Орон и его очаровательная деревня

Курорт расположен на плоском плато с катком посреди типичной французской деревни, полной деревянных шале. О чём ещё можно мечтать?

С зоной катания посреди елей и склонами, обращенными в основном на юг, Орон может похвастаться званием одного из самых солнечных курортов во Франции.

© Орон

Горнолыжный курорт Меркантур, в свою очередь, гарантирует впечатляющий перепад высот в 850 м: от 1600 в низине до 2450 на вершине плато. К вящему удовольствию ярых фанатов лыжного спорта!

Тем же, кому катание чуждо, Орон предлагает множество альтернативных развлечений. Спа, бассейн, каток, ездовые собаки или сани и снегоходы — здесь есть множество видов досуга для всех возрастов. Гурманов непременно порадует наличие нескольких восхитительных ресторанов.

Вишенка на торте: курорт ежегодно принимает и организует ряд крупных спортивных и культурных мероприятий, таких как гастрономический фестиваль горных высот Chefs au Sommet d’Auron и X Speed Ski Tour.

Как добраться?

На автобусе: маршрут № 91 от остановки Grand Arénas (Ницца)

На автомобиле: съезд N°51.1 Carros / Mercantour с автомагистрали A8, сверните на RM6202bis, затем на RM6202 в направлении Digne / Grenoble. Через 30 км поверните направо на шоссе RM2205 в направлении Сен-Совёр-сюр-Тине / Сен-Этьен-де-Тине (St Sauveur-sur-Tinée / St.-Étienne-de-Tinée)

Тарифы:

Дневной абонемент: €38.00

Послеобеденный абонемент: €30.40

Зона катания

Вальберг и его семейная атмосфера

Он не так популярен, как Изола-2000 или Орон. И все же Вальберг —это идеальный компромисс между типичной горной деревушкой и захватывающим видом на национальный парк Меркантур.

90 км трасс, 23 подъемника, зоны для спуска и беговых лыж, катание на сноуборде, парк Big Air Bag, сноупарк и «семейная трасса» — Вальбергу есть чему похвастаться перед своими «старшими сёстрами».

© Региональный комитет по туризму Лазурного берега Франция / Жорж Веран

Вальберг — идеальный курорт для семейного отдыха, ведь здесь оборудована отличная горнолыжная трасса для детей, которые могут опробовать свой первый склон в полной безопасности. Помимо катания на лыжах, в очаровательной деревне можно найти множество развлечений.

Le Centre 1700 предлагает хаммам, спа, сауну и массаж, а юмористический фестиваль Festival du Rire en Montagne знакомит публику с молодыми франкоязычными комиками.

Кроме того, курорт является отправной точкой множества маршрутов, как пеших, так и на снегоступах. Отдыхающие точно оценят скандинавскую гольф-зону — настоящее пространство для семейного отдыха с маркированными и ухоженными санными трассами, тропами для похода на снегоступах, экомаршрутом для гольфа и рестораном-баром.

Как добраться?

На автобусе: маршрут № 670 от железнодорожного вокзала Nice-Ville (остановка Poste Thiers) и международного аэропорта Ницца-Лазурный берег.

На автомобиле: сразу несколько дорог ведут к курорту Вальберг, который расположен на вершине перевала. Автомагистраль A8, съезд № 52 Nice Saint Isidore, далее по D 6202 в направлении Digne, пересеките Touët/Var, затем по дороге D 28 через ущелья Cians или по D 2202 через ущелья Daluis и деревню Guillaumes.

Тарифы:

Дневной абонемент: €37.00

С 11 часов: €33.00

С 15 часов: €18.00