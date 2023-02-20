Зимние виды спорта: 3 лучших горнолыжных курорта всего в 2 часах езды от Монако
В период школьных каникул редакция Monaco Tribune выбрала три курорта, где вы сможете покататься на лыжах этой зимой с семьей или друзьями.
Изола-2000 и её идеальный снежный покров
Изола 2000 — любимый горнолыжный курорт монегасков. В середине 1980-х годов с лёгкой руки Жака Пастора (Jacques Pastor), заместителя мэра Монако по вопросам спорта и технического директора Монегасской лыжной федерации, на курорт, расположенный на высоте 2 000 метров над уровнем моря, начали стекаться монегасские семьи.
Причина успеха? Создание учебного центра для молодежи на базе «Лыжного клуба Монако» и Монегасской федерации лыжного спорта. Историческое партнерство между Княжеством и курортом Меркантур сегодня делает Isola 2000 одним из главных ориентиров горнолыжного спорта для монегасков.
Благодаря стабильному снежному покрову за счёт высоты над уровнем моря, кстати одной из максимальных во Франции, Изола-2000 предлагает оптимальные условия для катания каждый год.
Единственным недостатком является отсутствие явного перепада высот (2000 м — 2603 м), что не позволяет обустроить длинные трассы. Но благодаря современным сверхбыстрым подъемникам исторические горнолыжные пенаты двукратного чемпиона мира Матьё Фэвра (Mathieu Faivre) и бронзовой призёрки Олимпийских игр Джулии Перейры (Julia Pereira) предлагают новичкам и заядлым спортсменам немало удовольствия от катания.
Благодаря многочисленным барам и ресторанам ночная жизнь на Изола 2000 также не даст заскучать. И всё это помимо дополнительных развлечений, кроме катания на лыжах (среди них —прогулки на снегоступах и снегоходах, катание на собачьих упряжках, катание на коньках…).
Как добраться?
На автобусе: маршрут № 92 от остановки Grand Arénas (Ницца)
На автомобиле: автомагистраль A8 из Экс-ан-Прованса или Монако, затем съезд 52 Carros / Nice Saint Isidore и RM6202 bis в направлении Digne/Grenoble. Через 30 км сверните с дороги на Сен-Совёр (Saint-Sauveur) и следуйте указателям на Изолу. На кольцевой развязке в деревне Изола поверните направо в сторону Изола-2000 (17 км).
Тарифы:
Дневной абонемент: €38.00
Послеобеденный абонемент: €30.40
Зона катания
Орон и его очаровательная деревня
Курорт расположен на плоском плато с катком посреди типичной французской деревни, полной деревянных шале. О чём ещё можно мечтать?
С зоной катания посреди елей и склонами, обращенными в основном на юг, Орон может похвастаться званием одного из самых солнечных курортов во Франции.
Горнолыжный курорт Меркантур, в свою очередь, гарантирует впечатляющий перепад высот в 850 м: от 1600 в низине до 2450 на вершине плато. К вящему удовольствию ярых фанатов лыжного спорта!
Тем же, кому катание чуждо, Орон предлагает множество альтернативных развлечений. Спа, бассейн, каток, ездовые собаки или сани и снегоходы — здесь есть множество видов досуга для всех возрастов. Гурманов непременно порадует наличие нескольких восхитительных ресторанов.
Вишенка на торте: курорт ежегодно принимает и организует ряд крупных спортивных и культурных мероприятий, таких как гастрономический фестиваль горных высот Chefs au Sommet d’Auron и X Speed Ski Tour.
Как добраться?
На автобусе: маршрут № 91 от остановки Grand Arénas (Ницца)
На автомобиле: съезд N°51.1 Carros / Mercantour с автомагистрали A8, сверните на RM6202bis, затем на RM6202 в направлении Digne / Grenoble. Через 30 км поверните направо на шоссе RM2205 в направлении Сен-Совёр-сюр-Тине / Сен-Этьен-де-Тине (St Sauveur-sur-Tinée / St.-Étienne-de-Tinée)
Тарифы:
Дневной абонемент: €38.00
Послеобеденный абонемент: €30.40
Зона катания
Вальберг и его семейная атмосфера
Он не так популярен, как Изола-2000 или Орон. И все же Вальберг —это идеальный компромисс между типичной горной деревушкой и захватывающим видом на национальный парк Меркантур.
90 км трасс, 23 подъемника, зоны для спуска и беговых лыж, катание на сноуборде, парк Big Air Bag, сноупарк и «семейная трасса» — Вальбергу есть чему похвастаться перед своими «старшими сёстрами».
Вальберг — идеальный курорт для семейного отдыха, ведь здесь оборудована отличная горнолыжная трасса для детей, которые могут опробовать свой первый склон в полной безопасности. Помимо катания на лыжах, в очаровательной деревне можно найти множество развлечений.
Le Centre 1700 предлагает хаммам, спа, сауну и массаж, а юмористический фестиваль Festival du Rire en Montagne знакомит публику с молодыми франкоязычными комиками.
Кроме того, курорт является отправной точкой множества маршрутов, как пеших, так и на снегоступах. Отдыхающие точно оценят скандинавскую гольф-зону — настоящее пространство для семейного отдыха с маркированными и ухоженными санными трассами, тропами для похода на снегоступах, экомаршрутом для гольфа и рестораном-баром.
Как добраться?
На автобусе: маршрут № 670 от железнодорожного вокзала Nice-Ville (остановка Poste Thiers) и международного аэропорта Ницца-Лазурный берег.
На автомобиле: сразу несколько дорог ведут к курорту Вальберг, который расположен на вершине перевала. Автомагистраль A8, съезд № 52 Nice Saint Isidore, далее по D 6202 в направлении Digne, пересеките Touët/Var, затем по дороге D 28 через ущелья Cians или по D 2202 через ущелья Daluis и деревню Guillaumes.
Тарифы:
Дневной абонемент: €37.00
С 11 часов: €33.00
С 15 часов: €18.00