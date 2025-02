Sport invernali: top 3 delle stazioni sciistiche a 2 ore da Monaco e Nizza

È vacanza nelle scuole del Principato! Così Monaco Tribune ha pensato di selezionare per voi tre stazioni sciistiche da raggiungere in famiglia o con gli amici quest’inverno.

Isola 2000, per la neve eccezionale

© Isola 2000

È la stazione sciistica preferita dai monegaschi. A metà degli anni ’80, dietro la spinta di Jacques Pastor, vice direttore sportivo al comune di Monaco e direttore tecnico della Federazione sciistica monegasca, la stazione situata a 2.000 metri di altitudine ha iniziato ad accogliere le famiglie monegasche.

Il motivo? L’istituzione di un centro di formazione per i ragazzi dello Ski Club di Monaco e della Federazione sciistica monegasca. Una partnership storica tra il Principato e la stazione del Mercantour, che oggi fa di Isola 2000 uno dei principali punti di riferimento per i monegaschi.

Con un’altitudine tra le più alte della Francia, tale da garantire neve ogni anno, Isola 2000 offre condizioni sempre ottimali.

L’unico inconveniente è la mancanza di dislivello (2000 m – 2603 m), che non consente lunghe discese. Ma grazie ai suoi impianti di risalita moderni e veloci, la storica stazione di Mathieu Faivre (doppio campione del mondo) e Julia Pereira (medaglia di bronzo olimpica) regala a principianti e atleti lunghe giornate sulle piste.

Con i suoi numerosi bar e ristoranti, Isola 2000 offre anche un’interessante vita notturna, oltre alle varie attività proposte al di fuori dello sci (ciaspolate, motoslitte, slitte trainate da cani, pattinaggio sul ghiaccio…).

Come arrivare

In autobus:

Bus 100% Neige: fino al 21 aprile 2025. 14 € andata e ritorno. Solo su prenotazione, che deve essere effettuata entro le 12:00 del giorno precedente. Attenzione al biglietto nominativo.

fino al 21 aprile 2025. 14 € andata e ritorno. Solo su prenotazione, che deve essere effettuata entro le 12:00 del giorno precedente. Attenzione al biglietto nominativo. Linea 92: fino al 21 aprile 2025, collegamenti regolari in partenza da Nice Grand Arénas, 1,70 € a tratta. La linea è in servizio dal lunedì alla domenica e i giorni festivi.

fino al 21 aprile 2025, collegamenti regolari in partenza da Nice Grand Arénas, 1,70 € a tratta. La linea è in servizio dal lunedì alla domenica e i giorni festivi. Linea ​91: collegamenti regolari con partenza da Nice Grand Arénas. La linea è in servizio tutti i sabati, le domeniche, i giorni festivi e tutti i giorni di vacanze scolastiche zone A, B e C. 1,70 € a tratta.

In auto:

Circa 70 km, 1 ora e 10 da Nizza: autostrada Provençale A8 da Aix en Provence o Monaco, poi uscita 52 Carros / Nice Saint Isidore e RM6202 bis, direzione Digne/Grenoble. Dopo 30 km, prendere lo svincolo di Saint Sauveur e seguire le indicazioni per Isola.

Prezzi

I pacchetti giornalieri sono divisi per tariffe e categorie: adulti, over 62, over 71, ragazzi, adolescenti, bambini e bebè con possibilità di scegliere il pacchetto normale, principianti o scoperta.

Giornaliero a tariffa normale: 42,00 € per un adulto

Mezza giornata a tariffa normale: 33,60 € per un adulto

Comprensorio sciistico

Gli impianti di risalita aprono alle 9:00 e chiudono alle 17:00 fino ad aprile.

Auron, per il fascino del suo paesino

© Auron

Una stazione sciistica arroccata su un altopiano pianeggiante con una pista di pattinaggio nel cuore di un autentico paesino disseminato di chalet in legno. Cosa volere di più?

Con un comprensorio di 135 km circondato di abeti e con gran parte delle piste rivolte verso sud, Auron è una delle località sciistiche più soleggiate della Francia e, soprattutto, la più grande del dipartimento delle Alpi Marittime.

Da 1600 m fino a 2450 m, la stazione del Mercantour offre 850 m di dislivello. Abbastanza per soddisfare i puristi.

Se non siete appassionati di sci, Auron offre comunque tantissime attività. Tra la spa, la piscina, la pista di pattinaggio, i cani da slitta o ancora lo slittino e la motoslitta, grandi e piccini avranno come divertirsi. Anche i più golosi potranno dirsi soddisfatti, vista la selezione di deliziosi ristoranti.

Per concludere in bellezza, la località ospita e organizza ogni anno importanti eventi sportivi e culturali, come il festival della gastronomia di montagna “Chefs au Sommet d’Auron” e l’X Speed Ski Tour.

Come arrivare

In autobus:

Bus 100% Neige Nizza – Auron: fino al 21 aprile 2025. 14 € andata e ritorno. Solo su prenotazione, che deve essere effettuata entro le 12:00 del giorno precedente. Attenzione al biglietto nominativo.

fino al 21 aprile 2025. 14 € andata e ritorno. Solo su prenotazione, che deve essere effettuata entro le 12:00 del giorno precedente. Attenzione al biglietto nominativo. Linea ​91: collegamenti regolari con partenza da Nice Grand Arénas. La linea è in servizio tutti i sabati, le domeniche, i giorni festivi e tutti i giorni di vacanze scolastiche zone A, B e C. 1,70 € a tratta.

In auto:

Circa 90km, 1 ora e 30 da Nizza: lasciare l’autostrada A8 all’uscita N°51.1 Carros / Mercantour, quindi prendere la RM6202 BIS, per poi immettersi sulla RM6202 in direzione Digne / Grenoble. Dopo 30 km, svoltare a destra sulla RM2205 in direzione St Sauveur sur Tinée / St Étienne de Tinée. ATTENZIONE: per chi usa il GPS, i Colli de la Lombarde e della Bonette sono chiusi in inverno.

Prezzi

I pacchetti giornalieri sono divisi per tariffe e categorie: adulti, over 62, over 71, ragazzi, adolescenti, bambini e bebè con possibilità di scegliere il pacchetto normale, principianti o scoperta.

Giornaliero a tariffa normale: 42,00 € per un adulto

Mezza giornata a tariffa normale: 33,60 € per un adulto

Comprensorio sciistico

Valberg, per la sua atmosfera familiare

© CRT Costa Azzurra Francia / Georges VERAN

Non è così gettonata come Isola 2000 o Auron, eppure Valberg è il compromesso perfetto tra un autentico paesino di montagna e un panorama eccezionale sul Parco Nazionale del Mercantour.

Con i suoi 90 km di piste, i 23 impianti di risalita, i comprensori di sci alpino e di fondo, lo snowboard, il Big Air Bag, lo snowpark e il percorso per famiglie, Valberg ha poco da invidiare alle altre due località più blasonate.

Ideale per i bambini, che possono scendere le prime piste in tutta sicurezza, Valberg è il luogo ideale per le famiglie. Oltre allo sci, l’incantevole paesino offre diverse attività.

Dalla stazione sciistica partono anche numerose passeggiate e ciaspolate. Inoltre l’area nordica realizzata sul campo da Golf, una vera e propria area dedicata alle famiglie, offre piste da slittino segnalate e battute, percorsi per le ciaspole, il sentiero ecologico Golf e un bar ristorante.

Come arrivare

In autobus:

Linea 670 : regolare tutto l’anno. Partenza dalla stazione degli autobus “Grand Arénas” alla banchina 2. Tariffe: 2,10 € se acquistate in anticipo qui (attenzione, non si tratta di una prenotazione) e 2,50 € se acquistate a bordo, senza prenotazione.

: regolare tutto l’anno. Partenza dalla stazione degli autobus “Grand Arénas” alla banchina 2. Tariffe: 2,10 € se acquistate in anticipo qui (attenzione, non si tratta di una prenotazione) e 2,50 € se acquistate a bordo, senza prenotazione. Linea 83: uno skibus in inverno solo su prenotazione, con partenza al mattino presto e ritorno a Nizza alle 16:45. Prenotazione e pagamento online obbligatori con garanzia di avere il posto (entro le 12:00 del giorno precedente). Tariffa unica: 6 €. Per le partenze dell’ultimo minuto, contattate il servizio clienti ZOU! al numero 04 13 94 30 50. Partenza e capolinea a Nizza alla fermata Vauban (stazione degli autobus).

In auto:

Prendere l’autostrada A8 / Uscita 52 Nizza-Saint Isidore, quindi la D6202 in direzione Digne. 3 opzioni:

Percorrere la D28 attraverso le gole del Cians

Oppure la D2202 attraverso le gole del Daluis e il villaggio di Guillaumes

Oppure la M2205 attraverso il Col de la Couillole e il villaggio di Roubion.

Prezzi

La stazione sciistica propone una serie di tariffe e pacchetti adatti a qualsiasi esigenza.

Giornaliero tariffa normale: 37,00 € per un adulto

A partire dalle 11:00: 33,00 € per un adulto.

A partire dalle 15:00: 18,00 € per un adulto.

Grasse e le sue stazioni con vista sul mare, un bonus quando nevica

© DR © DR

Famosa per i suoi fiori, i suoi profumi e il suo patrimonio storico, Grasse è anche un vero e proprio paradiso per gli amanti della montagna. A pochi chilometri dal mare, località come Gréolières-les-Neiges e Audibergue – La Moulière offrono numerose attività sportive e di svago nel cuore della natura.

Dopo sette anni di attesa, queste due località, situate a 1400 e 1650 metri di altitudine, hanno finalmente riaperto per la gioia degli appassionati di sci. Vere oasi di tranquillità, offrono un’esperienza unica con piste innevate solo naturalmente, per un’atmosfera autentica e incontaminata. Sci, snowboard, mountain bike, escursioni e attività insolite vi aspettano per una vacanza sportiva e rigenerante.

Come arrivare

Gréolières-les-Neiges:

In autobus:

ENVIBUS: Da Antibes a Gréolières les Neiges (in funzione solo nel periodo invernale).

Da Antibes a Gréolières les Neiges (in funzione solo nel periodo invernale). ZOU Linea 652: in treno fino a Grasse, poi da Grasse a Gréolières les Neiges.

In auto:

Da Nizza, prendere la A8 in direzione Aix en Pce / Uscita 48 Cagnes sur Mer / M336 poi RD436 verso La Colle sur Loup / RD6 verso Pont du Loup e Gréolières / RD2 poi RD802 verso Gréolières Les Neiges.

Audibergue – La Moulière:

In autobus:

Sillages linea 40 : da Grasse a Saint-Auban, fermata Caille o Andon a 4 km dai comprensori.

: da Grasse a Saint-Auban, fermata Caille o Andon a 4 km dai comprensori. ZOU LER 51: da Nizza a Grenoble Linea Express Regionale 51, fermata La Clue (SERANON) a 7 km dal comprensorio.

In auto:

Da Nizza, prendere la A8 in direzione Aix en Pce / Uscita 48 Cagnes sur Mer / M336 poi RD436 verso La Colle sur Loup / RD6 verso Pont du Loup e Gréolières / RD79 verso Andon / RD81 verso Audibergue e/o La Moulière.

Prezzi

Le due stazioni sciistiche propongono una serie di tariffe e pacchetti adatti a qualsiasi esigenza.

Gréolières-les-Neiges:

Giornaliero: 27,00 € per un adulto.

Mezza giornata: 22,00 € per un adulto.

Audibergue – La Moulière:

Giornaliero: 18,00 € per un adulto.

Mezza giornata: 15,00 € per un adulto.