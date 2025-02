Sports d’hiver : Top 3 des stations à moins de 2 heures de Monaco et de Nice

En cette période de vacances scolaires, Monaco Tribune a sélectionné pour vous trois stations et un bonus pour dévaler les pistes cet hiver en famille ou entre ami(e)s.

Isola 2000, pour son enneigement exceptionnel

© Isola 2000

Elle est la station de ski privilégiée des Monégasques. Au milieu des années 80, sous l’impulsion de Jacques Pastor, adjoint aux sports à la mairie de Monaco et directeur technique de la Fédération Monégasque de Ski, la station nichée à 2000 mètres d’altitude a commencé à accueillir des familles monégasques.

La raison ? La création d’un centre d’entraînement pour les jeunes du Ski Club de Monaco et de la Fédération Monégasque de Ski. Un partenariat historique entre la Principauté et la station du Mercantour, qui font aujourd’hui d’Isola 2000 l’un des principales repères des Monégasques.

Avec un enneigement assuré chaque année grâce à son altitude, parmi les plus haute en France, Isola 2000 offre des conditions optimales chaque année.

Seule ombre au tableau, le manque de dénivelé (2000 m – 2603 m), qui ne permet pas de longues descentes. Mais avec des remontées mécaniques à la pointe de la technologie et ultra-rapides, la station historique de Mathieu Faivre (double champion du monde) et Julia Pereira (médaillée de bronze olympique) permet de longues journées, pour les débutants et les sportifs.

Doté de nombreux bars et restaurants, Isola 2000 offre également une agréable vie nocturne, en plus des diverses activités proposées en dehors du ski (randonnées en raquettes, moto neige, chiens de traineaux, circuit sur glace…).

Comment s’y rendre ?

En bus :

Bus 100% Neige : Jusqu’à 21 avril 2025, 14 euros l’aller/retour. Sur réservation uniquement, possible jusqu’à la veille à 12h00, attention billet nominatif.

Jusqu’à 21 avril 2025, 14 euros l’aller/retour. Sur réservation uniquement, possible jusqu’à la veille à 12h00, attention billet nominatif. Ligne ​92 : Jusqu’au 21 avril 2025, liaison régulière au départ de Nice Grand Arénas, trajet 1,70 euros. La ligne est mise en service du lundi au dimanche et les jours fériés.

Jusqu’au 21 avril 2025, liaison régulière au départ de Nice Grand Arénas, trajet 1,70 euros. La ligne est mise en service du lundi au dimanche et les jours fériés. Ligne ​91 : Liaisons régulières au départ de Nice Grand Arénas. La ligne est mise en service les samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours des vacances scolaires zones A, B et C. Trajet 1,70 euros.

En voiture :

70 km, environ 1h10 de Nice : Autoroute la Provençale A8 en venant d’Aix‑en‑Provence ou de Monaco. Sortie 52 Carros / Nice Saint Isidore puis RM6202 bis, direction Digne/Grenoble. À 30 km, embranchement pour Saint‑Sauveur et suivre la direction d’Isola.

Quels tarifs ?

Les forfaits à la journée disposent de divers tarifs et catégories : adulte, âge d’or, senior, jeune, adolescent, enfant et jeune enfant pour forfaits normaux, forfaits débutant et forfaits découverte.

Journée tarif normal : 42,00 euros pour un adulte.

Après-midi tarif normal : 33,60 euros pour un adulte.

Quel domaine skiable ?

Les remontées mécaniques ouvrent à 9h00 et ferment à 17h00, jusqu’en avril.

Auron, pour le charme de son village

© Auron

Une station perchée sur un plateau, plat, avec une patinoire en plein coeur d’un village authentique jonché de chalets en bois. Que demander de plus ?

Avec un domaine skiable de 135 km au milieu des sapins et dont les versants sont essentiellement tournés vers le Sud, Auron peut se targuer d’être l’une des stations les plus ensoleillée de France et surtout, le plus grand domaine skiable du département des Alpes- Maritimes.

En partant de 1600 m et en allant jusqu’à 2450 m, la station du Mercantour offre 850 m de dénivelé. De quoi ravir les puristes.

Et pour ceux qui ne skient pas, Auron offre une multitude d’activités. Entre le spa, la piscine, la patinoire, les chiens de traineau ou encore la luge et la motoneige, petits et grands peuvent profiter de nombreux loisirs. Les fins gourmets seront aussi servis, avec quelques restaurants délicieux.

Et pour couronner le tout, la station accueille et organise chaque année de nombreux événements sportifs et culturels, comme le festival de la Gastronomie de Montagne les Chefs au Sommet d’Auron ou encore le X Speed Ski Tour.

Comment s’y rendre ?

En bus :

Bus 100% Neige liaison Nice – Auron : Jusqu’à 21 avril 2025, 14 euros l’aller/retour. Sur réservation uniquement, possible jusqu’à la veille à 12h00, attention billet nominatif.

Jusqu’à 21 avril 2025, 14 euros l’aller/retour. Sur réservation uniquement, possible jusqu’à la veille à 12h00, attention billet nominatif. Ligne ​91 : Liaisons régulières au départ de Nice Grand Arénas. La ligne est mise en service les samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours des vacances scolaires zones A, B et C. Trajet 1,70 euros.

En voiture :

90km, environ 1h30 de Nice : Quitter l’autoroute A8 par la sortie N°51.1 Carros / Mercantour. Emprunter la RM6202 BIS, puis la RM6202 Direction Digne / Grenoble. Après 30 km, tournez à droite sur la RM2205 direction St Sauveur sur Tinée / St Étienne de Tinée. ATTENTION : Pour ceux qui utilisent les systèmes GPS, les Cols de la Lombarde et de la Bonette sont fermés en hiver.

Quels tarifs ?

Les forfaits à la journée disposent de divers tarifs et catégories : adulte, âge d’or, senior, jeune, adolescent, enfant et jeune enfant pour forfaits normaux, forfaits débutant et forfaits découverte.

Journée tarif normal : 42,00 euros pour un adulte.

Après-midi tarif normal : 33,60 euros pour un adulte.

Quel domaine skiable ?

Valberg, pour son ambiance familiale

© CRT Côte d’Azur France / Georges Veran

Elle n’est pas aussi cotée qu’Isola 2000 ou Auron. Et pourtant, Valberg offre le parfait compromis entre village authentique de montagne et panorama exceptionnel sur le Parc National du Mercantour.

Avec ses 90 km de pistes, ses 23 remontées mécaniques, ses domaines de ski alpin et de ski de fond, son snowboard, son Big Air Bag, son snowpark et son parcours family, Valberg n’a pas grand chose à envier à ses deux grandes soeurs.

Idéale pour les enfants, qui peuvent dévaler leur première piste en toute sécurité, Valberg est le lieu idoine pour les familles. En dehors du ski, il est également possible de profiter de diverses activités au sein du charmant village.

De nombreuses balades sont également proposées au départ de la station, à pied ou en raquettes, en plus du domaine nordique du Golf, un véritable espace dédié aux familles, avec pistes de luge balisées et damées, sentiers raquettes, eco sentier du golf et restaurant-bar.

Comment s’y rendre ?

En bus :

Ligne 670 : Régulière toute l’année : au départ de la gare routière “Grand Arénas” quai n°2. Tarifs : 2,10 euros si achat du ticket à l’avance ici (attention, il ne s’agit pas d’une réservation) et 2,50 euros si achat à bord, pas de réservation.

: Régulière toute l’année : au départ de la gare routière “Grand Arénas” quai n°2. Tarifs : 2,10 euros si achat du ticket à l’avance ici (attention, il ne s’agit pas d’une réservation) et 2,50 euros si achat à bord, pas de réservation. Ligne 83 : Un ski bus en hiver sur réservation uniquement, avec un départ tôt le matin et un retour sur Nice à 16h45. Réservation et paiement en ligne obligatoire avec place garantie (avec 12h la veille). Tarif unique : 6 euros. Pour un départ de dernière minute, joindre le service clients ZOU! au 04 13 94 30 50. Départ et terminus à Nice à l’arrêt Vauban (gare routière).

En voiture :

Suivre l’autoroute A8 / Sortie 52 Nice-Saint Isidore, puis la D6202 direction Digne. 3 options :

Emprunter la route D28 par les gorges du Cians

Ou la D2202 par les gorges de Daluis et le village de Guillaumes

Ou encore la M2205 par le col de la Couillole et le village de Roubion.

Quel tarifs ?

La station proposent de nombreux tarifs et forfaits différents pour que tout le monde y trouve son compte.

Journée tarif normal : 37,00 euros pour un adulte.

À partir de 11h : 33,00 euros pour un adulte.

À partir de 15h : 18,00 euros pour un adulte.

Grasse et ses stations vue mer, en bonus, lorsqu’il neige

© DR © DR

Célèbre pour ses fleurs, ses parfums et son patrimoine historique, Grasse se dévoile également comme un véritable paradis pour les amateurs de montagne. À seulement quelques kilomètres de la mer, ses stations comme Gréolières-les-Neiges et Audibergue – La Moulière offrent un concentré d’activités sportives et de loisirs au cœur de la nature.

Après sept ans d’attente, ces deux stations, situées à 1400 et 1650 mètres d’altitude, ont rouvert leurs portes aux passionnés de glisse. Ces havres de tranquillité offrent une expérience unique grâce à des pistes qui dépendent exclusivement de la neige naturelle, créant une atmosphère authentique et préservée. Ski, snowboard, mais aussi VTT, randonnées, et activités insolites vous attendent pour un séjour sportif et ressourçant.

Comment s’y rendre ?

Gréolières-les-Neiges :

En bus :

ENVIBUS : De Antibes à Gréolières les Neiges (valable uniquement pendant la période d’hiver).

De Antibes à Gréolières les Neiges (valable uniquement pendant la période d’hiver). ZOU Ligne 652 : En train jusqu’à Grasse, puis de Grasse à Gréolières les Neiges.

En voiture :

De Nice, prendre l’A8 en direction d’Aix en Pce / Sortie n°48 Cagnes sur Mer / M336 puis RD436 direction La Colle sur Loup / RD6 direction Pont du Loup et Gréolières / RD2 puis RD802 direction Gréolières Les Neiges.

Audibergue – La Moulière :

En bus :

Sillages ligne 40 : De Grasse à Saint-Auban, arrêt Caille ou Andon à 4 km des stations.

: De Grasse à Saint-Auban, arrêt Caille ou Andon à 4 km des stations. ZOU LER 51 : De Nice à Grenoble Ligne Express Régionale 51, arrêt La Clue (SERANON) à 7 km de la station.

En voiture :

De Nice, prendre l’A8 en direction d’Aix en Pce / Sortie n°48 Cagnes sur Mer / M336 puis RD436 direction La Colle sur Loup / RD6 direction Pont du Loup et Gréolières / RD79 direction Andon / RD81 direction Audibergue et/ou La Moulière.

Quel tarifs ?

Les deux stations proposent de nombreux tarifs et forfaits différents pour que tout le monde y trouve son compte.

Gréolières-les-Neiges :

Journée : 27,00 euros pour un adulte.

Demi-journée : 22,00 euros pour un adulte.

Audibergue – La Moulière :

Journée : 18,00 euros pour un adulte.

Demi-journée : 15,00 euros pour un adulte.