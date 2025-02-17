Зимние виды спорта: 3 лучших горнолыжных курорта всего в 2 часах езды от Монако и от Ниццы

В период школьных каникул редакция Monaco Tribune выбрала три курорта, где вы сможете покататься на лыжах этой зимой с семьей или друзьями.

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Изола-2000 и её идеальный снежный покров

© Изола-2000

Изола 2000 — любимый горнолыжный курорт монегасков. В середине 1980-х годов с лёгкой руки Жака Пастора (Jacques Pastor), заместителя мэра Монако по вопросам спорта и технического директора Монегасской лыжной федерации, на курорт, расположенный на высоте 2 000 метров над уровнем моря, начали стекаться монегасские семьи.

Причина успеха? Создание учебного центра для молодежи на базе «Лыжного клуба Монако» и Монегасской федерации лыжного спорта. Историческое партнерство между Княжеством и курортом Меркантур сегодня делает Isola 2000 одним из главных ориентиров горнолыжного спорта для монегасков.

Самые экономичные горнолыжные курорты Европы – в Приморских Альпах

Благодаря стабильному снежному покрову за счёт высоты над уровнем моря, кстати одной из максимальных во Франции, Изола-2000 предлагает оптимальные условия для катания каждый год.

Единственным недостатком является отсутствие явного перепада высот (2000 м — 2603 м), что не позволяет обустроить длинные трассы. Но благодаря современным сверхбыстрым подъемникам исторические горнолыжные пенаты двукратного чемпиона мира Матьё Фэвра (Mathieu Faivre) и бронзовой призёрки Олимпийских игр Джулии Перейры (Julia Pereira) предлагают новичкам и заядлым спортсменам немало удовольствия от катания.

Благодаря многочисленным барам и ресторанам ночная жизнь на Изола 2000 также не даст заскучать. И всё это помимо дополнительных развлечений, кроме катания на лыжах (среди них —прогулки на снегоступах и снегоходах, катание на собачьих упряжках, катание на коньках…).

Как добраться?

На автобусе:

Автобус 100% Neige : до 21 апреля 2025 года действует специальный автобусный маршрут. Стоимость билета составляет 14 евро (в обе стороны). Поездка возможна только по предварительному заказу, который необходимо оформить не позднее 12:00 предыдущего дня. Обратите внимание, что билет предназначен только для одного пассажира.

Маршрут 92: до 21 апреля 2025 года действует регулярное автобусное сообщение из Ниццы (Гранд-Аренас). Тариф составляет 1,70 евро. Линия работает ежедневно, включая праздничные дни.

Маршрут 91: регулярные рейсы из Ниццы (Гранд-Аренас). Автобусы курсируют по субботам, воскресеньям, праздничным дням, а также ежедневно в школьные каникулы (зоны A, B, C). Стоимость билета – 1,70 евро.

На автомобиле:

70 км, приблизительно 1ч10 мин от Ниццы: автомагистраль A8 из Экс-ан-Прованса или Монако, затем съезд 52 Carros / Nice Saint Isidore и RM6202 bis в направлении Digne/Grenoble. Через 30 км сверните с дороги на Сен-Совёр (Saint-Sauveur) и следуйте указателям на Изолу. На кольцевой развязке в деревне Изола поверните направо в сторону Изола-2000 (17 км).

Тарифы:

Курорт предлагает различные категории дневных абонементов: взрослый, «золотой возраст», для пожилых и молодёжи, подростков, детей среднего и младшего школьного возраста. Абонементы можно выбрать как стандартные, так и специально разработанные для новичков и тех, кто хочет познакомиться с горными склонами.

Стандартный дневной тариф: 42,00 евро (взрослый)

Послеобеденный тариф: 33,60 евро (взрослый)

Зона катания

Подъемники работают с 9:00 до 17:00 (до апреля).

Орон и его очаровательная деревня

© Орон

Курорт расположен на плоском плато с катком посреди типичной французской деревни, полной деревянных шале. О чём ещё можно мечтать?

Со 135-километровой зоной катания, окруженной еловыми лесами и преимущественно южными склонами, Орон является одним из самых солнечных горнолыжных курортов Франции. Кроме того, это крупнейшая зона катания в департаменте Приморские Альпы.

Горнолыжный курорт Меркантур, в свою очередь, гарантирует впечатляющий перепад высот в 850 м: от 1600 в низине до 2450 на вершине плато. К вящему удовольствию ярых фанатов лыжного спорта!

Тем же, кому катание чуждо, Орон предлагает множество альтернативных развлечений. Спа, бассейн, каток, ездовые собаки или сани и снегоходы — здесь есть множество видов досуга для всех возрастов. Гурманов непременно порадует наличие нескольких восхитительных ресторанов.

Вишенка на торте: курорт ежегодно принимает и организует ряд крупных спортивных и культурных мероприятий, таких как гастрономический фестиваль горных высот Chefs au Sommet d’Auron и X Speed Ski Tour.

Как добраться?

На автобусе:

Автобус 100% Neige Ницца-Орон : д ействует до 21 апреля 2025 года. Стоимость билета составляет 14 евро (туда-обратно). Доступен только по предварительному заказу, который необходимо оформить до 12:00 предыдущего дня. Билет предназначен только для одного пассажира.

Маршрут 91: регулярные рейсы из Ниццы (Гранд-Аренас). Автобусы курсируют по субботам, воскресеньям, праздничным дням, а также ежедневно в школьные каникулы (зоны A, B, C). Стоимость билета – 1,70 евро.

На автомобиле:

90 км, около 1 часа 30 минут от Ниццы: съезд N°51.1 Carros / Mercantour с автомагистрали A8, сверните на RM6202bis, затем на RM6202 в направлении Digne / Grenoble. Через 30 км поверните направо на шоссе RM2205 в направлении Сен-Совёр-сюр-Тине / Сен-Этьен-де-Тине (St Sauveur-sur-Tinée / St.-Étienne-de-Tinée). ВНИМАНИЕ: для тех, кто пользуется системами GPS, перевалы Lombarde и Bonette в зимний период закрыты

Тарифы:

Курорт предлагает различные категории дневных абонементов: взрослый, «золотой возраст», для пожилых и молодёжи, подростков, детей среднего и младшего школьного возраста. Абонементы можно выбрать как стандартные, так и специально разработанные для новичков и тех, кто хочет познакомиться с горными склонами.

Стандартный дневной тариф: 42,00 евро (взрослый)

Послеобеденный тариф: 33,60 евро (взрослый)

Зона катания

Вальберг и его семейная атмосфера

© Региональный комитет по туризму Лазурного берега Франция / Жорж Веран

Он не так популярен, как Изола-2000 или Орон. И все же Вальберг —это идеальный компромисс между типичной горной деревушкой и захватывающим видом на национальный парк Меркантур.

90 км трасс, 23 подъемника, зоны для спуска и беговых лыж, катание на сноуборде, парк Big Air Bag, сноупарк и «семейная трасса» — Вальбергу есть чему похвастаться перед своими «старшими сёстрами».

Вальберг — идеальный курорт для семейного отдыха, ведь здесь оборудована отличная горнолыжная трасса для детей, которые могут опробовать свой первый склон в полной безопасности. Помимо катания на лыжах, в очаровательной деревне можно найти множество развлечений.

Кроме того, курорт является отправной точкой множества маршрутов, как пеших, так и на снегоступах. Отдыхающие точно оценят скандинавскую гольф-зону — настоящее пространство для семейного отдыха с маркированными и ухоженными санными трассами, тропами для похода на снегоступах, экомаршрутом для гольфа и рестораном-баром.

Как добраться?

На автобусе:

Маршрут 670 – действует круглогодично. Отправление с автовокзала «Grand Arénas» (платформа 2). Стоимость билета: 2,10 евро (при предварительной покупке) и 2,50 евро при оплате на борту. Бронирование не требуется.

Маршрут 83 – зимний лыжный автобус, доступен только по предварительному заказу. Отправляется утром, возвращается в Ниццу в 16:45. Обязательное онлайн-бронирование с оплатой (до 12:00 предыдущего дня). Стоимость билета – 6 евро. В случае позднего бронирования свяжитесь с ZOU! по телефону 04 13 94 30 50. Отправление и конечная остановка – автовокзал Vauban (Ницца).

На автомобиле:

Следуйте по автостраде A8 (съезд 52 Ницца-Сент-Исидор), затем по D6202 в направлении Digne. Возможны три варианта маршрута:

По дороге D28 через ущелья дю Сиан.

По дороге D2202 через ущелья Далуи и деревню дё Гийом.

По трассе M2205 через Коль-де-ла-Куйоль и деревню Рубион.

Тарифы:

Курорт предлагает разнообразные пакеты, подходящие для каждого:

Стандартный дневной абонемент: €37.00

С 11:00: 33,00 евро (взрослый)

С 15:00: 18,00 евро (взрослый)

Грас и его горные курорты: зимний отдых с видом на море

© Все права защищены © Все права защищены

Известный своими цветами, парфюмерией и богатым историческим наследием, Грас – это не только столица парфюмерии, но и настоящий рай для любителей зимних видов спорта. Всего в нескольких километрах от Лазурного берега находятся горнолыжные курорты Греольер-ле-Нейж и Одиберж – Ла-Мульер, предлагающие множество спортивных и развлекательных возможностей на лоне живописной природы.

После семилетнего перерыва оба курорта, расположенные на высоте 1400 и 1650 метров, вновь открыли свои двери для лыжников и сноубордистов. Здесь нет искусственного оснежения – трассы покрыты исключительно натуральным снегом, что создает аутентичную и нетронутую атмосферу. Помимо традиционных зимних развлечений, курорты предлагают катание на горных велосипедах, пешие походы и необычные активности для тех, кто ищет новые впечатления.

Как добраться?

Греольер-ле-Неж

На автобусе:

ENVIBUS : маршрут из Антиба до Греольер-ле-Неж (работает только в зимний сезон).

: маршрут из Антиба до Греольер-ле-Неж (работает только в зимний сезон). ZOU Маршрут 652: поездом до Граса, затем автобусом из Граса до курорта.

На автомобиле:

Из Ниццы: по автостраде A8 в направлении Экс-ан-Прованс, съезд №48 (Кань-сюр-Мер), затем по M336 и RD436 через Ла-Коль-сюр-Лу, далее RD6 в направлении Пон-дю-Лу и Греольер, а затем RD2 и RD802 до Греольер-ле-Неж.

Одиберж – Ла-Мульер:

На автобусе:

Sillages , линия 40 : маршрут из Граса в Сент-Обан, Кай или Андон (остановка в 4 км от курорта).

: маршрут из Граса в Сент-Обан, Кай или Андон (остановка в 4 км от курорта). ZOU LER 51: региональная экспресс-линия Ницца-Гренобль, остановка La Clue (SERANON) в 7 км от курорта.

На автомобиле:

Из Ниццы: по автостраде A8 в направлении Экс-ан-Прованс, съезд №48 (Кань-сюр-Мер), затем по M336 и RD436 через Ла-Коль-сюр-Лу, далее RD6 в направлении Пон-дю-Лу и Греольер, затем RD79 на Андон и RD81 к Одибергу и/или Ла-Мульер.

Тарифы:

Оба курорта предлагают гибкую систему тарифов и абонементов, подходящих для всех категорий посетителей.

Греольер-ле-Неж:

Целый день – 27,00 евро (взрослый тариф).

Полдня – 22,00 евро (взрослый тариф).

Одиберг – Ла-Мульер:

Целый день – 18,00 евро (взрослый тариф)

Полдня – 15,00 евро (взрослый тариф).