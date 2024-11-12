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Коротко

Самые экономичные горнолыжные курорты Европы – в Приморских Альпах

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 12 ноября 2024
Три горнолыжных курорта Приморских Альп входят в топ-25. © Auron
Автор: Agathe Chéreau
- 12 ноября 2024

Об этом свидетельствует рейтинг сайта Holidu! 

Начало горнолыжного сезона 2024/2025 уже близко! Чтобы горнолыжникам не разоряться, Holidu, сайт, специализирующийся на аренде недвижимости во время отпусков, сравнил все курорты Европы, чтобы классифицировать их, оценив среднюю стоимость аренды в день для одного человека. Факты говорят сами за себя: 24 из 30 самых экономичных курортов – французские, и большинство из них расположены в Приморских Альпах.

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После Реаллона в Верхних Альпах и горы Парнас в Греции, следует Рубион-ле-Бюис. Это – третий по экономичности горнолыжный курорт в Европе. Отдых обойдется в 20 евро за пропуск на подъёмники и 28 евро за проживание в высокий сезон. То есть всего 48 евро, чтобы насладиться этим местом, спуски которого откроются для отдыхающих с субботы, 21 декабря 2024 года.

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Тем не менее, согласно рейтингу, другие курорты в нескольких часах езды от Ниццы также отличаются своими низкими ценами. Например, курорт Супер Соз предлагает однодневный пропуск на подъёмники за 37 евро с проживанием от 22 до 25 евро в сутки, а Вальдеблор – Ла Кольмиан занял 25-е место. Здесь – 30 км склонов, по которым можно спуститься за 63,5 евро в день, включая пропуск и проживание. Лучше не придумаешь!

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