À la découverte de la Fédération Monégasque de Ski et de son camp d’entraînement à Isola 2000

Fondée en 1981, la Fédération Monégasque de Ski profite de son partenariat avec Isola 2000 pour offrir à ses licenciés et aux membres du Monte-Carlo Ski Club des conditions d'entraînement optimales.

Quand on pense à Monaco, ce n'est généralement pas le ski qui nous vient en tête en premier. Et pourtant. Depuis plus de trente ans, l'histoire d'amour entre la Principauté et la station du Mercantour n'a fait que grandir et se renforcer.

"À l'époque, avec mon complice Patrick Rocher, directeur de l'école de ski, nous avions imaginé proposer aux skieurs monégasques un camp d'entraînement directement sur la station, nous révèle Jacques Pastor, adjoint au maire de Monaco et président de la Fédération Monégasque de Ski (FMS).

Les écoles de ski traditionnelles avaient l'habitude d'envoyer les enfants à la journée, des villes jusqu'à la montagne, avant de les ramener le soir. De notre côté, nous voulions offrir les mêmes conditions et les mêmes avantages que les personnes de la station en restant sur place."

Isola 2000 ou la station de ski de la Principauté

Au regard de l'évolution et des résultats de la Fédération Monégasque de Ski, le pari de Jacques Pastor et de Patrick Rocher a été plus que gagnant. "Avec le recul, on se dit que ce n'était pas une mauvaise idée, sourit le président de la FMS, fier du travail effectué par ses équipes depuis toutes ces années.

La station nous met à disposition un terrain de jeu d'exception, avec des pistes d'entraînements homologuées à l'international, le tout à proximité de Monaco, dans les mêmes conditions que si nous étions dans les Alpes du Nord, avec une qualité d'enneigement toujours au rendez-vous. Que demander de plus ?"

© Romain Boisaubert/Monaco Tribune (à gauche, Jacques Pastor, à droite, Franck Gadrey)

Un mariage de raison qui profite également à Isola 2000, comme nous le confie son directeur, Jean-Christophe Desens. "Les liens d'amitiés qui unissent Monaco et notre station nous permet d'accueillir de nombreux jeunes skieurs talentueux, mais aussi leurs parents, qui peuvent profiter de nos nombreuses activités, comme le chien de traineau, le moonbikes, la moto neige ou encore les visites du domaine skiable à bord d'une dameuse."

En ce vendredi de fin décembre, malgré un temps capricieux et de légers flocons, une poignée de jeunes skieurs de la Principauté achève son stage par une ultime descente chronométrée. L'occasion de mettre en application tous les conseils distillés pendant plus d'une semaine par leurs entraîneurs.

Des résultats à l'international qui force l'admiration

"L'ambiance au sein du groupe est excellente, sourit Hugo Leonelli, grande promesse du ski monégasque (son parcours dans la suite de notre dossier "Monaco, terre de ski"), pensionnaire de la structure Apex2100 et qui devrait bientôt rejoindre le giron de la FMS après avoir débuté au sein du Monte-Carlo Ski Club à l'âge de 9 ans.

Les entraîneurs font beaucoup d'efforts pour que l'on progresse, alors c'est à nous de leur rendre en faisant les meilleurs temps possibles lors des stages et des entraînements et en faisant des résultats en compétition."

Aujourd'hui, la Fédération Monégasque de Ski compte cinq compétiteurs internationaux qui courent sous ses couleurs, dont trois monégasques. "Deux sont en ski études à Valdeblore et en Savoie, énumère Jacques Pastor. Arnaud (Alessandria) s'entraîne lui avec la Fédération Française de Ski grâce aux accords que nous avons passé avec eux il y a trente ans. Il bénéficie ainsi des mêmes conditions d'entraînement que les skieurs des équipes de France."

Le Monte-Carlo Ski Club s'appuie de son côté sur une soixantaine de skieurs, qui participent régulièrement aux compétitions régionales.

© Romain Boisaubert/Monaco Tribune

"Sur la période hivernale, tous les week-ends, mais aussi les vacances scolaires et certains jours fériés, sont consacrés aux entraînements et aux courses, confie Franck Gadrey, entraîneur pour la Fédération et le Monte-Carlo Ski Club depuis près de trente ans.

En janvier débutent les compétitions." Et pendant l'été ? "On ne s'arrête pas, sourit-il. Une saison d'hiver se prépare bien en amont pour être prêt physiquement."

Avec les exploits d'Arnaud Alessandria lors des derniers Jeux Olympiques de Pékin, la Fédération Monégasque de Ski a vu ses nombreux efforts récompensés, en étant mis en lumière grâce à ses résultats historiques. De quoi faire naître des vocations auprès de tous les jeunes licenciés qui n'ont désormais qu'une rêve : briller sur la scène internationale comme leur illustre modèle.