Жак и Габриэлла зажигают рождественскую магию в Монако

В субботу, 30 ноября 2024 года, Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла открыли сезон рождественских праздников в Монако.

Вместе с родителями, Князем Альбером II и Княгиней Шарлен, 9-летние близнецы зажгли огоньки на площади перед Княжеским дворцом. Церемония прошла в присутствии Камиллы Готлиб, Мелани-Антуанетты де Масси, членов муниципального совета и других высокопоставленных гостей. Мэр Жорж Марсан выступил с речью на Дворцовой площади.

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Княжеская семья на Дворцовой площади и мэр Жорж Марсан © Эрик Матон / Княжеский дворец

Затем праздники продолжились на Площади Казино, где к правящей семье присоединились государственный министр Дидье Гийом и Стефан Валери, председатель и генеральный директор Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

После того как близнецы нажали на кнопку во второй раз, все присутствующие смогли насладиться волшебной иллюминацией на Площади Казино. Здесь была установлена монументальная рождественская елка высотой 18 метров и украшения, воплощающие «волшебные моменты Рождества». На площади расцвели 60 светящихся эльфов, которые были созданы вручную и потребовали 350 часов работы. В создании этих украшений приняли участие 32 мастера.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer



Световые украшения, сопровождаемые музыкой, наполнили всё Княжество атмосферой волшебства © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе вручили традиционные рождественские посылки от Красного Креста Монако

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer



Князь Альбер II на торжественном вечере Ball in Monaco в Сингапуре в поддержку голубой экономики