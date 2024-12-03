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Жак и Габриэлла зажигают рождественскую магию в Монако

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 3 декабря 2024
ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗИНО МОНАКО 2024-5
@Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Автор: Estelle Imbert
- 3 декабря 2024

В субботу, 30 ноября 2024 года, Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла открыли сезон рождественских праздников в Монако.

Вместе с родителями, Князем Альбером II и Княгиней Шарлен, 9-летние близнецы зажгли огоньки на площади перед Княжеским дворцом. Церемония прошла в присутствии Камиллы Готлиб, Мелани-Антуанетты де Масси, членов муниципального совета и других высокопоставленных гостей. Мэр Жорж Марсан выступил с речью на Дворцовой площади.

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Князь Альбер II княгиня Шарлен и их близнецы
Княжеская семья на Дворцовой площади и мэр Жорж Марсан © Эрик Матон / Княжеский дворец

Затем праздники продолжились на Площади Казино, где к правящей семье присоединились государственный министр Дидье Гийом и Стефан Валери, председатель и генеральный директор Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

После того как близнецы нажали на кнопку во второй раз, все присутствующие смогли насладиться волшебной иллюминацией на Площади Казино. Здесь была установлена монументальная рождественская елка высотой 18 метров и украшения, воплощающие «волшебные моменты Рождества». На площади расцвели 60 светящихся эльфов, которые были созданы вручную и потребовали 350 часов работы. В создании этих украшений приняли участие 32 мастера.

ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗИНО МОНАКО 2024
© Monte-Carlo Société des Bains de Mer
ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗИНО МОНАКО 2024
© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

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ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗИНО МОНАКО 2024-13
© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗИНО МОНАКО 2024
Световые украшения, сопровождаемые музыкой, наполнили всё Княжество атмосферой волшебства © Monte-Carlo Société des Bains de Mer
ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗИНО МОНАКО 2024-24
© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе вручили традиционные рождественские посылки от Красного Креста Монако

ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА ПЛОЩАДИ КАЗИНО МОНАКО 2024-22
© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Князь Альбер II на торжественном вечере Ball in Monaco в Сингапуре в поддержку голубой экономики