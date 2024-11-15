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Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе вручили традиционные рождественские посылки от Красного Креста Монако

Автор: Théo Briand
Опубликовано 15 ноября 2024
князь-альбер-княгиня-шарлен-красный-крест-монако
© Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали
Автор: Théo Briand
- 15 ноября 2024

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили штаб-квартиру Монегасского Красного Креста, чтобы вручить традиционные подарки. Это событие стало для них доброй традицией, и они проводят его ежегодно в конце ноября.

19 ноября, незадолго до Национального дня Монако, Княжеская чета раздавала подарки с деликатесами.

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рождественские-посылки-Красного-Креста-Монако
Посылки аккуратно выстроены и готовы к раздаче © Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Это значимое событие проводится каждый год. Возглавляя Монегасский Красный Крест, Князь и Княгиня оказывают помощь не только нуждающимся, но и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

раздача-подарков-князь
© Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Вручение посылок с деликатесами стало доброй традицией. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен лично передают пакеты, подготовленные ассоциацией. Это не только акт помощи, но и возможность пообщаться с подопечными, создавая для них незабываемые моменты, которые остаются в памяти на многие годы.

княгиня-шарлен-получатели-помощи-красного-креста

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князь-альбер-ii-получатель-помощи

княгиня-князь-монако-красный-крест

красный-крест-получатели-помощи-князь-княгиня
© Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Князь Альбер II почтил память жертв Первой мировой войны