Князь Альбер II и Княгиня Шарлен вместе вручили традиционные рождественские посылки от Красного Креста Монако

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен посетили штаб-квартиру Монегасского Красного Креста, чтобы вручить традиционные подарки. Это событие стало для них доброй традицией, и они проводят его ежегодно в конце ноября.

19 ноября, незадолго до Национального дня Монако, Княжеская чета раздавала подарки с деликатесами.

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Посылки аккуратно выстроены и готовы к раздаче © Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Это значимое событие проводится каждый год. Возглавляя Монегасский Красный Крест, Князь и Княгиня оказывают помощь не только нуждающимся, но и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

© Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Вручение посылок с деликатесами стало доброй традицией. Князь Альбер II и Княгиня Шарлен лично передают пакеты, подготовленные ассоциацией. Это не только акт помощи, но и возможность пообщаться с подопечными, создавая для них незабываемые моменты, которые остаются в памяти на многие годы.

© Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Князь Альбер II почтил память жертв Первой мировой войны