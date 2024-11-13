Князь Альбер II почтил память жертв Первой мировой войны

Князь Монако принял участие в церемонии по случаю 106-й годовщины перемирия 11 ноября 1918 года в Компьене, в департаменте Уаз, отдав дань памяти солдатам и жертвам Первой мировой войны. В сопровождении своего племянника, Пьера Казираги, он принял участие в нескольких мемориальных мероприятиях, подчеркнув тем самым важность долга памяти и семейного наследия.

В понедельник, 11 ноября, по случаю празднования окончания Первой мировой войны, Князь Альбер II был в компании многочисленных деятелей города Компьеня, в том числе Филиппа Марини, мэра города, и Мари-Клер Каррер-Же, заместителя министра, ответственного за правительственную координацию. В этот особенный день Князь принял участие в официальной церемонии, которая состоялась на Лужайке Перемирия, историческом месте в Компьенском лесу.

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Вместе со своим племянником, Пьером Казираги, Князь почтил память солдат, павших в Первую мировую войну, в присутствии префекта департамента Уаз, Катрин Сеген, и геополитического журналиста Рено Жирара, почётного гостя на церемонии.

Визит в Мемориал Перемирия – акт памяти

Прадед Князя, Князь Монако Людовик II, сам участвовал в Первой мировой войне, добровольно вступив в ряды французской армии. Он особенно отличился во время битвы при Шемен-де-Дам, трагического и смертоносного эпизода войны. Эта семейная история усиливает личную связь Князя Альбера II с памятью о событиях 1914-1918 годов.

После церемонии Князь отправился к Мемориалу Перемирия, где расписался в Золотых книгах города и Мемориала, в знаменитом железнодорожном вагоне, где было подписано перемирие 11 ноября 1918 года. В 1973 году Княгиня Грейс также подписала эту Золотую книгу. Сегодня Князь отмечает дальнейшее стремление княжеской семьи к сохранению памяти о Великой войне.

Свидетельства в Золотых книгах

В Золотых книгах Князь Альбер II написал душевные и символические слова. О городе Компьене: «Городу Компьеню, история которого превратилась в один из величайших символов Франции, от монархии до Республики, включая Вторую империю. С благодарностью за новый прием, который позволяет нам вспомнить многовековую общность судеб, связывающую Княжество Монако с вашей страной».

На Мемориале Ретонда Князь написал: «После моего визита в год столетия, 6 декабря 2018 года, и в знак семейной верности и личной привязанности к памяти о Великой войне, матрице 20-го века, я принял участие в церемонии 11 ноября на поляне Ретонд. Важность этой даты, несомненно, усиливает символ места памяти».

В церемонии также приняли участие более 400 детей из региона.

Фотографии: Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец.

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