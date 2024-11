Complices, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont offert les traditionnels colis de la Croix-Rouge

Le Prince Albert et la Princesse Charlène aux côtés des bénéficiaires © Direction de la Communication - Manuel Vitali

Le Souverain et son épouse, la Princesse Charlène, ont pris cette habitude à chaque fin d’année.

A l’approche de la Fête nationale, ce mardi 19 novembre, le Couple Princier s’est rendu au siège de la Croix-Rouge Monégasque pour distribuer, comme chaque année, des colis gourmands.

Les colis alignés, prêts à être distribués © Direction de la Communication – Manuel Vitali

Présidée par le Souverain, la Croix-Rouge monégasque, parmi toutes ses missions, vient également en aide aux personnes âgées les plus défavorisées de la Principauté.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

La tradition s’est installée et depuis le Prince Albert II et la Princesse Charlène offrent, eux-mêmes, les paquets confectionnés par l’association monégasque. L’occasion pour le Couple Princier d’échanger avec les bénéficiaires et de profiter d’un agréable moment, tout en leur créant un souvenir mémorable.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

