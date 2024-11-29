Князь Альбер II на торжественном вечере Ball in Monaco в Сингапуре в поддержку голубой экономики

Вчера вечером Князь Альбер II отправился в Сингапур, чтобы встретиться с видными деятелями голубой экономики © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Князь Альбер II завершил свое путешествие по Азиатско-Тихоокеанскому региону визитом в Сингапур, где посетил Gala Ball in Monaco.

В среду, 27 ноября, Князь Альбер II завершил свою поездку по Азиатско-Тихоокеанскому региону визитом в Сингапур, посвященным продвижению голубой экономики. Князь встретился с предпринимателями, руководителями НПО и инновационных компаний, занимающихся сбором и переработкой пластика, что является центральным вопросом для Фонда Князя Альбера II.

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День завершился роскошным торжественным ужином © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Торжественный вечер был организован сингапурским отделением Фонда под председательством г-жи Джеки Деромеди © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

На Ball in Monaco – Glacier Edition, организованном Фондом Князя Альбера II в Сингапуре, Князь встретился с министром иностранных дел Вивиан Балакришнан. Мероприятие позволило собрать 5 миллионов сингапурских долларов в поддержку экологических проектов.

Князь Альбер II с Вивианом Балакришнана, министром иностранных дел Сингапура © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Мероприятие позволило собрать 5 миллионов сингапурских долларов © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Они напомнили о важности коллективных действий по охране океанов © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Ball in Monaco – Glacier Edition состоялся в Marina Bay Sands в Сингапуре © Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Князь Альбер II также принял участие в Ocean Innovators Platform, флагманской инициативе Фонда, целью которой является продвижение устойчивых технологических решений для океанов. Он напомнил о совместимости устойчивости и прибыльности, выделив проекты, поддерживаемые фондом ReOcean.

Этот визит в Сингапур укрепляет роль Княжества как лидера в области защиты окружающей среды и инноваций для устойчивого будущего.

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