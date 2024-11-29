Князь Альбер II на торжественном вечере Ball in Monaco в Сингапуре в поддержку голубой экономики
Князь Альбер II завершил свое путешествие по Азиатско-Тихоокеанскому региону визитом в Сингапур, где посетил Gala Ball in Monaco.
В среду, 27 ноября, Князь Альбер II завершил свою поездку по Азиатско-Тихоокеанскому региону визитом в Сингапур, посвященным продвижению голубой экономики. Князь встретился с предпринимателями, руководителями НПО и инновационных компаний, занимающихся сбором и переработкой пластика, что является центральным вопросом для Фонда Князя Альбера II.
На Ball in Monaco – Glacier Edition, организованном Фондом Князя Альбера II в Сингапуре, Князь встретился с министром иностранных дел Вивиан Балакришнан. Мероприятие позволило собрать 5 миллионов сингапурских долларов в поддержку экологических проектов.
Князь Альбер II также принял участие в Ocean Innovators Platform, флагманской инициативе Фонда, целью которой является продвижение устойчивых технологических решений для океанов. Он напомнил о совместимости устойчивости и прибыльности, выделив проекты, поддерживаемые фондом ReOcean.
Этот визит в Сингапур укрепляет роль Княжества как лидера в области защиты окружающей среды и инноваций для устойчивого будущего.