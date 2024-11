Prince Albert II : « Faire ce qui est bon pour la planète est aussi ce qui est bon pour les investisseurs »

En déplacement à Singapour, le Prince Albert II a profité de son séjour pour participer à la 8e édition de l’Ocean Innovators Platform, organisée par sa Fondation au Marina Bay Sands, ce mercredi 27 novembre.

Ce rendez-vous annuel met en lumière les solutions durables et les technologies de pointe pour une économie bleue plus responsable.

En ouverture, Olivier Wenden, Vice-président de la Fondation Prince Albert II, a rappelé l’importance de cet événement : « catalyser les investissements dans les entreprises, les technologies et les idées innovantes qui peuvent s’attaquer aux plus grands défis de l’océan. C’est une plateforme de solutions. C’est une plateforme d’action et de résultats, pour notre océan. » Il a également souligné l’engagement de Monaco, pionnier de l’économie bleue, notamment à travers le ReOcean Fund, un fonds d’investissement de 100 millions d’euros destiné à soutenir les initiatives innovantes.

Une finance durable pour des solutions concrètes

Divers représentants de fonds de capital-risque et de capital-investissement reconnus tels que Douglas Hansen-Luke, Président exécutif de Future Planet Capital, Jérémy Genin, CIO de Monaco Asset Management, Rob Kaplan, CEO de Circulate Capital, Sébastien Guillaud, Co-Founder & general managing Partner de Shift4Goodse sont réunis pour discuter des opportunités offertes par la blue tech dans des domaines tels que l’aquaculture durable et les alternatives au plastique.

©Michael Alesi – Palais Princier/ Goderic Tia / FPA2

Une seconde session, animée par Caroline Guyot (ENGIE-Factory APAC) en discussion avec Janice-Renee Yoshioka, Vice-présidente des finances durables de Conservation International, a mis en avant des stratégies pour construire une économie bleue régénératrice.

L’appel du Souverain

« Alors que l’on entend souvent dire que durabilité et rentabilité sont incompatibles, l’économie bleue prouve le contraire. (…) Les investissements dans l’aquaculture durable, l’énergie océanique renouvelable et la restauration de la biodiversité marine présentent un réel potentiel en termes d’impact écologique et de rendement financier. C’est un moment rare où faire ce qui est bon pour la planète est aussi ce qui est bon pour les investisseurs », a conclu le Prince Albert II appelant à agir avec ambition et pragmatisme.