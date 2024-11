Monaco s’engage pour le climat à la COP 29 à Bakou

La Ministre Céline Caron-Dagioni a mis en avant les efforts de la Principauté pour le climat.

Du 18 au 20 novembre 2024, la Principauté de Monaco a réaffirmé son engagement en faveur du climat lors de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), tenue à Bakou (Azerbaïdjan).

Représentée par Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, la délégation monégasque a activement participé aux discussions, centrées cette année sur la définition d’un nouvel objectif de financement climatique jusqu’en 2030 pour les pays en développement. Les négociations ont également porté sur la finalisation des règles liées aux mécanismes de marché prévus par l’Accord de Paris, tels que la compensation carbone.

Dans son intervention nationale, Céline Caron-Dagioni a souligné les efforts déployés par Monaco pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, rappelant l’urgence pour chaque nation d’intensifier ses engagements climatiques.

Monaco plaide pour des villes décarbonées et résilientes face au climat

Elle a également représenté la Principauté lors d’une table ronde ministérielle dédiée à l’urbanisme et aux changements climatiques, mettant en lumière l’importance de décarboner et d’adapter les villes face aux défis environnementaux. La Principauté de Monaco a soutenu plusieurs initiatives internationales à cette occasion, insistant sur le rôle essentiel de la science, l’impératif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et la nécessité d’appuyer les efforts mondiaux en faveur de l’adaptation des villes aux transformations climatiques.

