La Famiglia Principesca di Monaco svela la sua tradizionale foto di Natale carica di dolcezza e complicità

In una calda tonalità di beige e marrone, il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i gemelli Jacques e Gabriella posano ai piedi dell’albero di Natale. Lunedì 2 dicembre, il Palazzo del Principe ha presentato l’annuale foto di famiglia per le festività.

Cordiale e sorridente, la Famiglia Principesca posa davanti a un magnifico camino in pietra e a un incantevole abete decorato con sobrietà ed eleganza. Dopo aver dato il via alle luci e ai festeggiamenti natalizi nel Principato questo fine settimana, la Coppia Principesca e i gemelli svelano questo dolce ritratto di famiglia come biglietto d’auguri.

Quest’anno, la Famiglia ha optato per outfit più comodi, indossando un paio di pantaloni e un bel maglione.

Sui suoi social, il Palazzo del Principe ha scritto: “Il Palazzo del Principe è lieto di condividere con voi la foto del biglietto di auguri della Famiglia Principesca”.

Una foto che anticipa il compleanno del Principe ereditario Jacques e della sorella gemella la Principessa Gabriella, che compiranno 10 anni il 10 dicembre.

© Eric Mathon – Palazzo del Principe

Scoprite la splendida foto di Natale della Famiglia Principesca