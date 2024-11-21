Пышные церемонии и великолепный парад: как Монако отпраздновало Национальный день

Национальный день Монако — всегда особенное событие. В этом году его дополнило присутствие французской республиканской гвардии, приглашенной в качестве почетного гостя. Княгиня Шарлен, одетая в изысканный сиреневый костюм, стала настоящим украшением праздника.

Под безоблачным голубым небом торжества прошли безупречно, объединив монегасков, жителей Княжества и его гостей вокруг Князя и правящей семьи.

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День начался в 9:30 утра с торжественной благодарственной мессы в соборе Монако, которую возглавил архиепископ Доминик-Мари Давид. Собравшиеся у собора гости с нетерпением ожидали появления Князя Альбера II, КнягиниШарлен и других членов княжеской семьи, включая Принцесс Каролину и Стефани. Все они приняли участие в традиционной мессе Te Deum («Тебя, Бога, славим»).

© Monaco Tribune / Тео Бриан

Музыкальное сопровождение создало особую атмосферу: на мессе выступили Хор Маленьких певцов Монако и Филармонический оркестр под руководством Пьера Деба.

© Monaco Tribune / Тео Бриан

Княгиня Шарлен появилась в великолепном сиреневом костюме — изысканном сплаве двух цветов Княжества: белого и красного.

© Monaco Tribune / Тео Бриан

В 11 часов утра в Парадном дворе дворе Княжеского дворца состоялась церемония награждения, на которой чествовали 22 служащих государственных сил, включая княжеских карабинеров и пожарную бригаду. Среди награжденных был бригадир Михаэль Денез, который был повышен в звании до сержанта, а также капитан Эрве Матю и прапорщик Стефан Комбалюзье, ставшие кавалерами Ордена Святого Карла. Медалями Труда были также награждены несколько сотрудников Дворца, включая Эммануэля Аллеома и Симону Гомес Фигейредо, в знак признания их многолетней преданности правящей семье.

Исключительный парад на Дворцовой площади

Под ярким солнечным светом утро Национального дня Монако завершилось традиционным военным парадом на Дворцовой площади. На балконах Княжеского дворца, откуда наблюдала княжеская семья, это событие вызвало восхищение у множества зрителей.

Конный парад Республикансокй гвардии © Monaco Tribune / Тео Бриан

Принцесса Каролина, её сын Пьер Казираги и его жена Беатрис Борромео © Monaco Tribune / Тео Бриан

Принцесса Каролина на необыкновенном духовном концерте

Александра Ганноверская и её брат Андреа Казираги © Monaco Tribune / Тео Бриан

Принцесса Стефания и её дети — Камила Готлиб, Полин и Луи Дюкруэ © Monaco Tribune / Тео Бриан

В этом году почетным гостем стала Французская республиканская гвардия. Величественное шествие возглавил 1-й пехотный полк под командованием лейтенанта Уго Лерэ, а кавалеристы, возглавляемые полковником Мари-Одри Лехепа, продемонстрировали своё мастерство. Мотоциклетный взвод под командованием Карима Алиуи и 17 певцов из Французского армейского хора добавили событиям музыкальную изысканность. Парад также стал моментом для чествования 80-й годовщины освобождения Монако, на котором были исполнены символичные произведения, такие как Le Jour le plus long и Chant des Marais.

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Когда княжеская семья подошла ближе к балконам, чтобы поблагодарить зрителей, толпа восторженно приветствовала их традиционным «Ура!».