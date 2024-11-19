Княгиня Шарлен в красном открыла No Finish Line Monaco 2024

16 ноября в Княжестве состоялся долгожданный старт благотворительного забега No Finish Line 2024, который уже стал важной традицией монегасского календаря. В этом году его официальным патроном вновь выступила Княгиня Шарлен, которая дала старт забегу.

В сопровождении государственного министра Монако Дидье Гийома и многочисленных официальных лиц, включая ее брата Гарета Виттстока, Княгиня Шарлен торжественно открыла 25-й по счёту благотворительный марафон, который будет проходить до 24 ноября в районе Фонвьей.

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Поставив себе поистине амбициозную цель преодолеть 330 000 километров и собрать 330 000 евро в поддержку благотворительной организации «Дети и будущее», марафон No Finish Line-2024 уже демонстрирует впечатляющие результаты. За первые 24 часа забега зарегистрировалось более 12 000 участников, которые вместе преодолели внушительные 42 128 километров.

Этот уникальный забег, наполненный духом солидарности, направлен на поддержку проектов помощи больным и обездоленным детям. Щедрость и активность участников в этом году обещают превзойти все ожидания и оставить незабываемое впечатление. Остается только гадать, насколько далеко готовы пойти и побежать участники, чтобы достичь своей цели.

No Finish Line Monaco 2024: вся информация о 25-м забеге

Княгиня Шарлен вместе с Ариан Фавалоро, председателем ассоциации Children & Future, организующей забег.

Фото предоставлены: Управление по связям с общественностью/Манюэль Витали и Эрик Матон/Княжеский дворец.

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