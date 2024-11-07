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Гид

No Finish Line Monaco 2024: вся информация о 25-м забеге

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 7 ноября 2024
Venue du Prince jeudi 16 novembre Crédit photo André Faure OK
Князь Альбер II принял участие в акции No Finish Line (Фото © Андре Фор (André Faure))
Автор: Monaco Tribune
- 7 ноября 2024

На своё 25-летие акция No Finish Line Monaco вновь приглашает всех желающих поучаствовать в кроссе с 16 по 24 ноября. Благотворительная акция, в которой каждый километр пробега превращается в пожертвование для детей из малообеспеченных семей.

Акция No Finish Line проходит под высоким покровительством Князя Альбера II, она не похожа ни на один другой кросс. Действительно, это мероприятие побуждает его участников пробежать как можно большую дистанцию, чтобы помочь детям. Благодаря регистрации, за каждый пройденный километр ассоциация Children & Future выплачивает донорам и спонсорам 1 евро на поддержку проектов для больных детей и детей из малообеспеченных семей. Кандидаты также имеют возможность пожертвовать 1 евро за каждый пройденный ими километр пробега.

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Чтобы гарантировать успешное проведение мероприятия, которое пройдет с 16 по 24 ноября в Фонвьей, организация попросила соблюдать следующие правила: скороходы справа, бегуны слева, оставлять коридор свободным для бегунов, не срезать маршрут, не занимать всю его ширину, и ни одному транспортному средству не въезжать или парковаться на эспланаде шапито. Наконец, чтобы не мешать «Ночному» забегу, на трассу не допускаются ни коляски, ни животные с 9 часов утра субботы 23 ноября до 9 часов утра воскресенья 24 ноября.

5 исторических событий акции No Finish Line Monaco

Трасса длиной 1 140 метров открыта для всех зарегистрированных участников и доступна только через вход «Шапито на авеню де Лигур. Трасса полностью защищена барьерами за пределами этой обязательной точки доступа. Если участник нарушает это правило, пересекая ограничения, его круги не будут полностью засчитаны, и он может быть оштрафован. Старт 25-го забега будет дан 16 ноября в 14:00.

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В 2023 году в мероприятии приняло участие 10 428 человек, которые в общей сложности пробежали 315 561 км. Так, более четверти миллиона евро было пожертвовано на финансирование около двадцати проектов в пользу больных детей и детей из малообеспеченных семей. Всего с первой акции No Finish Line Monaco уже было пожертвовано почти пять миллионов евро.

Регистрация на восемь дней и предварительная регистрация открыты на сайте: childrenandfuture.com

Артур Диас (Arthur Dias)