No Finish Line Monaco 2024 : tout ce qu’il faut savoir sur cette 25e édition

Le Prince Albert II a pris part à la No Finish Line (Photo © André Faure)

Pour son quart de siècle, la No Finish Line Monaco invite une nouvelle fois le plus grand nombre à participer à sa course du 16 au 24 novembre. Un événement caritatif où chaque kilomètre parcouru est transformé en don pour les enfants défavorisés.

Placée sous le Haut Patronage du Prince Albert II, la No Finish Line n’est pas une course comme les autres. En effet, cet événement encourage ses participants à parcourir le plus de distances possibles pour venir en aide aux enfants. Grâce aux inscriptions, aux donateurs et aux sponsors, pour chaque kilomètre parcouru, Children & Future reverse 1€ pour soutenir des projets en faveur d’enfants défavorisés ou malades. Les candidats ont également la possibilité de s’engager à reverser 1€ pour chaque kilomètre qu’ils effectuent.

Publicité

Pour garantir le bon déroulement de l’événement qui aura lieu du 16 au 24 novembre à Fontvieille, l’organisation a demandé de respecter les consignes suivantes : les marcheurs à droite et les coureurs à gauche, laisser un couloir libre pour le passage d’un coureur, ne pas couper le circuit, ne pas marcher sur toute la largeur du circuit et aucun véhicule ne pourra entrer ou stationner sur l’esplanade du chapiteau. Enfin, afin de ne pas gêner la course “Nocturne”, ni les poussettes, ni les animaux ne sont admis sur le circuit du samedi 23 novembre 9 heures au dimanche 24 novembre 9 heures.

L’Histoire de la No Finish Line Monaco en 5 événements marquants

Le circuit de 1140 mètres est ouvert à tous les inscrits et est accessible uniquement par l’entrée « Chapiteau » qui se situe à l’avenue des Ligures. Le parcours est entièrement protégé par des barrières en dehors de ce point d’accès obligatoire. Si une personne enfreint cette règle en franchissant les limites, ses tours ne seront pas correctement comptabilisés et elle pourra être sanctionnée. Le top départ de cette 25e course sera donné le 16 novembre à 14 heures.

L’édition 2023 avait réuni 10 428 participants pour un total de 315 561 km. Ainsi, c’est plus d’un quart de million d’euros qui a été reversé pour financer une vingtaine de projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés. Au total, près de cinq millions d’euros ont déjà été reversés depuis la création de la No Finish Line Monaco.

Les inscriptions pour les huit jours et les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site : childrenandfuture.com

Arthur Dias