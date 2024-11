No Finish Line Monaco 2024: tutto quello che c’è da sapere su questa 25ª edizione

Per festeggiare il suo quarto di secolo, la No Finish Line Monaco invita ancora una volta a partecipare numerosi alla sua corsa dal 16 al 24 novembre. Un evento benefico in cui ogni chilometro percorso si trasforma in una donazione per i bambini bisognosi.

Sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II, la No Finish Line è una corsa davvero unica nel suo genere. L’evento incoraggia i partecipanti a percorrere la maggior distanza possibile e per un’ottima ragione. Grazie alle iscrizioni, ai donatori e agli sponsor, infatti, Children & Future dona 1 euro per ogni chilometro percorso a sostegno di progetti per bambini bisognosi o malati. Anche i partecipanti possono donare 1€ per ogni chilometro percorso.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, che si terrà dal 16 al 24 novembre a Fontvieille, gli organizzatori hanno dato le seguenti indicazioni: marcia a destra e corsa a sinistra, lasciare una corsia libera per il passaggio di un corridore, non tagliare il circuito, non percorrere l’intera ampiezza del circuito e divieto per i veicoli di entrare o parcheggiare sul piazzale del tendone. Infine, per non interferire con la gara “Notturna”, non saranno ammessi passeggini o animali domestici sul circuito dalle 9:00 di sabato 23 novembre alle 9:00 di domenica 24 novembre.

Il percorso di 1.140 metri è aperto a tutti e accessibile solo attraverso l’ingresso “Chapiteau” su Avenue des Ligures. Al di fuori di questo punto di accesso obbligato, il percorso è interamente protetto da barriere. Se si attraversano questi confini violando le regole, i giri non saranno conteggiati correttamente e si potrà essere penalizzati. La partenza di questa 25ª gara sarà il 16 novembre alle 14:00.

L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di 10.428 persone, che hanno percorso un totale di 315.561 km. Più di un quarto di milione di euro è stato donato per finanziare una ventina di progetti destinati a bambini malati o in difficoltà. Dalla nascita della No Finish Line Monaco, sono stati donati un totale di quasi cinque milioni di euro.

Le iscrizioni per gli otto giorni e le pre-registrazioni sono aperte su: childrenandfuture.com

