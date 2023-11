No Finish Line Monaco : Plus de 10 000 participants et plus de 300 000 euros récoltés

Le Prince Albert II a pris part à la No Finish Line (Photo © André Faure)

La grande course du cœur a une fois encore mobilisé des milliers de personnes pour venir en aide aux enfants.

C’est après 183 heures de course, dimanche 19 novembre à 16h, que s’est achevée l’édition 2023 de la No Finish Line, en présence des représentants du Gouvernement et du Conseil National.

En ce jour de Fête nationale, la course du cœur a connu un nouveau succès avec de nombreux objectifs atteints, dont celui de collecter le plus d’euros grâce aux kilomètres parcourus, pour financer des projets destinés à aider les enfants malades ou défavorisés.

Entretien avec Ariane Favaloro, présidente de Children & Future pour la No Finish Line 2023

Cette année, ce sont 315 561 km qui ont été effectués, soit plus de 63 791 km par rapport à l’année dernière. Au total, 10 428 participants se sont relayés durant huit jours, dont le Prince Albert II en personne.

À l’arrivée, 315 561 euros seront ainsi reversés pour financer une vingtaine de projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés. Plus de 4,8 millions d’euros ont déjà été reversés depuis la création de la No Finish Line. La prochaine édition se tiendra du 16 au 24 novembre 2024.

Les résultats

La Coupe du Prince a été remis à Daniele Juan Alimonti avec 927 km (déjà 1er en 2019 et 2022)

La première femme et cinquième au classement général est Mimi Chevillon, avec 767 km (douzième participation à la NFL, septième victoire sur le circuit monégasque)

La première équipe gagnante est Courir pour Céline avec 11 919 km

24 h non-stop : le vainqueur est Claudio Della Morte avec 191 km

24 h non-stop : la première femme est Pauline Marguet, avec 200 km (et quatrième au classement général des 24h)