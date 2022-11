L’édition 2022 de la No Finish Line s’est achevée ce dimanche après 194 heures de course. Yakuba Ouattara, parrain de cette 23e édition, était présent à l’arrivée, tout comme Méba-Mickaël Zézé, capitaine de l’équipe de France en relais 4×100 et médaillé d’argent en 4x100m lors des derniers championnats d’Europe.

Après deux années particulières marquées par la pandémie de Covid-19, la No Finish Line a retrouvé cette année son format originel. Au terme des huit jours de course, près de 10 000 participants se sont réunis sur le circuit de Fontvieille parcourant 251 770 kilomètres au total.

Ce sont ainsi 251 770 euros qui seront reversés à une vingtaine de projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés. Depuis le début de la NFL, plus de 3,2 millions d’euros ont déjà été reversés.

Daniele Juan Alimonti s’adjuge la Coupe du Prince

En individuel, la Coupe du Prince a été remis à Daniele Juan Alimonti, avec 886 kilomètres effectués. Il avait déjà terminé premier en 2019. Le Trophée « Coup de coeur » a lui été remis à l’équipe sarde Polisportiva Olimpia Onlus pour son engagement auprès d’handicapés mentaux.

© André Faure Photo

Les 24h non-stop ont été remportées par Frédéric Ascone (189 km), alors que Carole Bianco (181 km) a été la première féminine. Enfin, c’est Alain Suzanne (105 km) chez les hommes et Marie Maes (78km) chez les féminines qui ont remporté le Trophée des 12h.

La prochaine édition de la No Finish Line se déroulera du 4 au 12 novembre 2023, toujours dans le quartier de Fontvieille.