Ce mercredi 16 novembre, les hommes de Sasa Obradovic se sont rendus sur le parcours de la No Finish Line pour contribuer à l’effort commun de cette 23e édition.

Au côtés de Yakuba Ouattara, parrain de la No Finish Line pour la deuxième année consécutive, Mike James, Jordan Loyd, Adrien Moerman ou encore Elie Okobo ont foulé le circuit de la NFL, pour le plus grand bonheur des fans de basket-ball qui ont eu la surprise de voir les « Roca Boys ».

Le cap de la mi-course déjà passé

À ce jour, plus de 100 heures ont été effectuées depuis le coup d’envoi de la course donné le samedi 12 novembre à 14h. Avec déjà plus de la moitié du parcours effectué, ce sont près de 9400 inscrits au départ et 113 000 km qui ont déjà été effectués. 9380 coureurs ou marcheurs ont ainsi déjà foulé le parcours sillonnant le Quartier de Fontvieille.

Des résultats à mi-course qui témoignent de l’engouement retrouvé des coureurs et marcheurs pour cette course du cœur en présentiel, conjuguant convivialité et efforts sportifs. Mais les participants ont encore beaucoup de chemin à parcourir puisque l’objectif de cette 23e édition est de parcourir 400 000 km d’ici au dimanche 20 novembre.