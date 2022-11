La No Finish Line fait son grand retour samedi 12 novembre pour huit jours de course non-stop jusqu’au dimanche 20 novembre.

Depuis deux ans, en raison de la crise du Covid, le format de la course a dû être adapté aux contraintes sanitaires. Cette année, la course retrouve sa forme originelle avec un objectif ambitieux : parcourir 400 000 kilomètres et mobiliser 10 000 participants.

Depuis plus de 20 ans, cette grande course caritative a relevé tous les défis pour mobiliser des milliers de participants. Quatre millions de kilomètres ont ainsi été parcourus avec près de cinq millions d’euros reversés à des projets pour aider les enfants malades ou défavorisés.

Le principe est simple, courir ou marcher sur le circuit de Fontvieille balisé de 1400 m, ouvert 24 h/24 pendant 8 jours non-stop, autant de kilomètres souhaités et autant de fois que désiré.

Yakuba Ouattara parrain de cette édition 2022

Pour chaque kilomètre parcouru, Children & Future s’engage à reverser 1 euro pour soutenir des projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés. Et pour la seconde année consécutive, Yakuba Ouattara, vice-capitaine de la Roca Team, sera le parrain de la No Finish Line.

Le départ de la course sera donné le samedi 12 novembre à 14h, pour une arrivée le dimanche 20 novembre à 14h. Les inscriptions pour les individuels et les équipes se font jusqu’au 10 novembre en ligne ou sur place au Chapiteau Fontvieille.

Pour les adultes, il faudra compter 13 euros et 6 euros pour les enfants de moins de 10 ans. L’inscription unique est valable les huit jours de la course.