Vêtue de rouge, la Princesse Charlène donne le départ de la No Finish Line Monaco 2024

Samedi 16 novembre, la Principauté a vibré au départ de la No Finish Line 2024. Pour l’occasion, la Princesse Charlène, marraine de l’événement, a donné le coup d’envoi de cette course caritative devenue un incontournable du calendrier monégasque.

Accompagnée du Ministre d’État Didier Guillaume et de nombreuses personnalités comme son frère Gareth Wittstock, la Princesse Charlène a lancé la 25e édition de cette manifestation solidaire qui se déroule jusqu’au 24 novembre dans le quartier de Fontvieille.

Publicité

Avec un objectif ambitieux de 330 000 kilomètres parcourus et 330 000 euros récoltés pour l’association Children & Future, la No Finish Line 2024 s’annonce déjà comme un succès. En 24 heures de course, plus de 12 000 participants se sont inscrits, et déjà 42 128 kilomètres ont été parcourus, un chiffre impressionnant à mi-parcours.

Lancée dans un esprit de solidarité, cette course sans fin a pour but de soutenir des projets visant à aider les enfants malades et démunis. Un bel élan de générosité qui, cette année encore, promet de marquer les esprits et de dépasser les attentes. Reste à savoir jusqu’où iront les participants pour dépasser les objectifs fixés !

No Finish Line Monaco 2024 : tout ce qu’il faut savoir sur cette 25e édition

La Princesse Charlène aux côtés d’Ariane Favaloro, Présidente de Children & Future, association organisatrice de la course.

Crédits photos : Direction de la Communication / Manuel Vitali et Eric Mathon / Palais Princier.

« C’est indispensable quand on est parents de jumeaux » : Charlène de Monaco fait des confessions sur sa façon d’élever Jacques et Gabriella