La Princesse Charlène s’est confiée sur plusieurs sujets dans le magazine Gala, paru ce jeudi 7 novembre. Elle y parle de son engagement pour la cause animale, de son rôle de mère et de ses combats.

En tant que Présidente de la SPA de Monaco, la Princesse Charlène a fait de la protection des animaux une priorité depuis 2022. Elle a d’ailleurs inauguré un tout nouveau refuge à Peille, le 16 septembre dernier, en compagnie de son époux le Prince Albert. « Il a fallu deux ans, depuis la pose de la première pierre, pour bâtir ce bâtiment, ultramoderne, érigé sur un terrain de 3 750 m2. Nous avons augmenté la capacité d’accueil, nous pouvons désormais recevoir quarante chiens et cinquante chats. Un espace est également dédié aux nouveaux animaux de compagnie (NAC) et aux oiseaux », s’exprime-t-elle à ce propos.

Publicité

En réalité, cet amour pour les bêtes remonte à sa plus tendre enfance. « Quand j’étais enfant, ma famille m’a sensibilisée au bien-être animal et à la lutte contre la maltraitance dont ils sont victimes. Nous avons toujours aimé et protégé les animaux », affirme la tête couronnée avant de se rappeler de ses premiers chiens, des Rhodesian Ridgeback.

Élever des jumeaux de bientôt 10 ans

La période de l’adolescence approche à grands pas pour Jacques et Gabriella qui fêteront leurs 10 ans le 10 décembre prochain. Et comme de nombreux parents, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont des inquiétudes. « On imagine déjà à quoi ils vont être exposés… Le monde actuel est assez différent de celui dans lequel nous avons grandi. Les enfants sont tellement plus au contact des médias, de la technologie. Ce qu’ils voient et comment ils traitent les informations est tellement différent de ce que nous avons connu. Je dois avouer que c’est beaucoup de pression ».

Interrogée également sur la manière dont elle compose sa vie en étant maman de jumeaux, Charlène de Monaco admet que c’est « difficile de trouver du temps pour passer des moments en tête à tête avec eux mais c’est indispensable quand on est parents de jumeaux. Les conversations que je peux avoir Jacques et celles avec Gabriella sont tellement différentes, ainsi que le temps passé à leurs côtés ».

À peine âgés de 9 ans, les deux enfants semblent déjà avoir développé leur propre caractère. « Gabriella est très curieuse. Elle est très intriguée par le monde et la vie en général. Elle pose plein de questions et demande beaucoup d’attention. Quant à Jacques, il est curieux et observateur. Plus réservé, il est d’un naturel très calme », affirme-t-Elle. Ce qui montre une grande complémentarité entre eux !

Une vision sereine du temps qui passe

Férue de sport, Charlène de Monaco continue de pratiquer une activité physique en marchant, faisant du vélo et en nageant. La différence avec sa jeunesse, c’est l’intensité qu’elle y met. « Jeune, je m’entraînais très dur, je me surpassais physiquement. Aujourd’hui, je le fais avec modération. Ce qui est parfois assez difficile parce que ma nature est de battre des records, de gagner des médailles, d’aller au-delà de mes limites », explique l’ancienne nageuse de haut niveau.

Lorsqu’on lui demande sa définition de la beauté, la Princesse répond directement que « c’est quelque chose d’imparfait » avant d’ajouter : « De nos jours, j’ai l’impression qu’il existe une recherche de la perfection physique. Elle est évidemment inaccessible ».

Celle qui a passé son adolescence à s’entraîner pour les Jeux Olympiques, comme elle l’explique à Gala, a en outre révélé ne pas avoir peur de vieillir. Elle termine l’interview en disant « Je pense qu’il faut l’accepter. Courir après la jeunesse éternelle est une illusion. J’essaie simplement de rester aussi jeune que possible dans mon cœur et dans mon esprit ». Si ça, ce ne sont pas des paroles de vraie princesse…

La Princesse Charlène nommée à la tête de la Fédération Monégasque de Rugby