«Это особенно важно, когда ты родитель близнецов»: Княгиня Шарлен откровенно о воспитании Жака и Габриэллы

В откровенном интервью журналу Gala, опубликованном 7 ноября, Княгиня Шарлен поделилась своими мыслями о важности защиты животных, роли матери и о жизненных испытаниях, которые ей довелось пройти.

Став председателем Общества по защите животных Монако SPA в 2022 году, Княгиня Шарлен сделала заботу о животных одним из своих главных приоритетов. В сопровождении супруга, князя Альбера, она открыла новый приют в Пейе 16 сентября. «С момента закладки первого камня прошло два года, и теперь у нас есть ультрасовременное здание площадью 3 750 м². Мы расширили наши возможности, и теперь можем принять сорок собак и пятьдесят кошек. У нас также есть место для других питомцев и птиц», — рассказала она.

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Княгиня Шарлен была привязана к животным с самого детства. «Когда я была маленькой, моя семья научила меня защищать животных и противостоять жестокому обращению с ними. Мы всегда их любили и оберегали», — поделилась княгиня, вспоминая своих первых собак, родезийских риджбеков.

Скоро Жаку и Габриэлле исполнится 10 лет

Подростковый возраст близнецов Жака и Габриэллы уже не за горами — 10 декабря им исполнится 10 лет. И, как многие родители, князь Альбер II и княгиня Шарлен переживают за их будущее. «Мы уже представляем, с какими вызовами им придется столкнуться… Современный мир совсем не такой, каким он был, когда росли мы. Дети сегодня намного больше взаимодействуют с медиа и технологиями. То, как они воспринимают увиденное и усваивают информацию, сильно отличается от нашего опыта. Признаюсь, это иногда становится серьезным испытанием», — сказала она.

Когда Княгиню Шарлен спросили, как она справляется с материнскими обязанностями, воспитывая близнецов, она призналась: «Найти время, чтобы побыть с каждым из них наедине, непросто, но это очень важно, когда воспитываешь близнецов. С Жаком и Габриэллой у нас совсем разные разговоры, как и время, которое мы проводим вместе».

Несмотря на юный возраст, Жак и Габриэлла уже имеют ярко выраженные характеры. «Габриэлла очень любознательна, её увлекает всё вокруг. Она задаёт массу вопросов и требует много внимания. Жак тоже любопытный и внимательный, но более сдержанный и спокойный от природы», — рассказывает Княгиня. Эти черты прекрасно подчеркивают, насколько дети гармонично дополняют друг друга.

Спокойное принятие возраста

Княгиня Шарлен, будучи увлеченной спортсменкой, по-прежнему ведет активный образ жизни — она гуляет, ездит на велосипеде и плавает. Разве что теперь интенсивность тренировок отличается от прежней. «В молодости я тренировалась до изнеможения, выкладываясь на максимум. Сейчас подхожу к этому умереннее, хотя иногда это сложно, ведь моя природа — добиваться рекордов и преодолевать себя», — делится бывшая профессиональная пловчиха.

Когда у Княгини спросили, что для нее значит красота, она ответила: «Это нечто несовершенное», и добавила: «Кажется, в наше время все зациклены на физическом совершенстве. Конечно, это недостижимая цель».

Шарлен, которая с юности готовилась к Олимпийским играм, также призналась, что не боится стареть. В конце интервью она сказала: «Мне кажется, что нужно научиться принимать это. Вечная молодость — это мираж. Я просто стараюсь оставаться молодой душой и в мыслях». Настоящие слова истинной принцессы…

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