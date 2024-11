“È fondamentale quando si hanno due gemelli”: Charlène di Monaco parla del suo modo di crescere Jacques e Gabriella

La Famiglia Principesca dal Palazzo per il Corpus Domini © Direction de la communication / Manuel Vitali

In un’intervista alla rivista Gala, pubblicata giovedì 7 novembre, la Principessa Charlène si è confidata su diversi argomenti: il suo impegno per la causa animalista, il suo ruolo di madre e le sue battaglie.

In qualità di Presidente della SPA di Monaco, dal 2022 la Principessa Charlène ha fatto della protezione degli animali una priorità. Il 16 settembre, in compagnia del marito il Principe Alberto, ha inaugurato un nuovissimo rifugio a Peille. “Ci sono voluti due anni dalla posa della prima pietra per costruire questo edificio ultramoderno su un terreno di 3.750 m2. Abbiamo incrementato la nostra capacità di accoglienza e ora possiamo ospitare quaranta cani e cinquanta gatti. Abbiamo anche uno spazio dedicato ai nuovi animali da compagnia (NAC) e agli uccelli”, ha dichiarato la Principessa.

Pubblicità

In realtà, il suo amore per gli animali risale alla prima infanzia. “Quando ero bambina, la mia famiglia mi ha insegnato a salvaguardare il benessere degli animali e a lottare contro il loro maltrattamento. Abbiamo sempre amato e protetto gli animali”, dice la Principessa, per poi ricordare i suoi primi cani, dei Rhodesian Ridgeback.

Crescere due gemelli di quasi 10 anni

L’adolescenza di Jacques e Gabriella si avvicina sempre di più, visto che il 10 dicembre compiranno 10 anni. E come molti genitori, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène nutrono qualche preoccupazione. “Possiamo già immaginare a cosa saranno esposti… Il mondo di oggi è molto diverso da quello in cui siamo cresciuti noi. I bambini sono molto più a contatto con i media e la tecnologia. Quello che vedono e il modo in cui elaborano le informazioni è molto diverso da quello a cui eravamo abituati noi. Devo ammettere che c’è molta pressione”.

Alla domanda su come è organizzata la sua vita di madre di due gemelli, Charlène di Monaco ammette che “è difficile trovare del tempo da trascorrere da sola con ognuno di loro, ma è fondamentale quando si hanno due gemelli. Le conversazioni che ho con Jacques sono molto diverse da quelle che ho con Gabriella, così come il tempo che trascorro con loro”.

A soli 9 anni, i due bambini sembrano già aver sviluppato il proprio carattere. “Gabriella è molto curiosa. È molto affascinata dal mondo e dalla vita in generale. Fa molte domande e pretende molta attenzione. Quanto a Jacques, è curioso e osservatore. Più riservato e dalla natura più calma”, afferma. La dimostrazione di quanto si completino a vicenda!

Una visione serena del tempo che passa

Appassionata di sport, Charlène di Monaco continua ad allenarsi camminando, andando in bicicletta e nuotando. La differenza rispetto a quando era giovane sta nell’intensità dell’allenamento. “Quando ero giovane, facevo un allenamento molto intenso, spingevo il mio corpo al limite. Oggi mi alleno con moderazione. Il che a volte è piuttosto difficile, perché la mia natura è quella di battere record, vincere medaglie, superare i miei limiti”, spiega l’ex nuotatrice agonista.

Sulla sua definizione di bellezza, la Principessa ha affermato senza esitare che “è qualcosa di imperfetto”, per poi aggiungere: “Al giorno d’oggi, ho l’impressione che ci sia una ricerca della perfezione fisica. Ma è chiaramente irraggiungibile”.

Colei che ha trascorso l’adolescenza ad allenarsi per i Giochi Olimpici, come ha spiegato a Gala, ha anche rivelato di non aver paura di invecchiare. “Penso che dobbiamo accettarlo. Inseguire l’eterna giovinezza è un’illusione. Cerco solo di rimanere il più giovane possibile nel cuore e nella mente”. Parole da vera principessa…

La Principessa Charlène nominata presidente della Federazione Monegasca di Rugby