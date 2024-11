La Principessa Charlène dà il via alla No Finish Line Monaco 2024

Madrina dell'evento, la Principessa Charlène ha dato il via alla No Finish Line Monaco 2024 © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Sabato 16 novembre, il Principato ha ospitato la partenza della No Finish Line 2024. Per l’occasione, la Principessa Charlène, madrina dell’evento, ha dato il via alla corsa di beneficenza ormai diventata un appuntamento imperdibile del calendario monegasco.

Insieme al Ministro di Stato Didier Guillaume e a diverse personalità, come il fratello Gareth Wittstock, la Principessa Charlène ha lanciato la 25ª edizione di questa manifestazione solidale che si svolgerà fino al 24 novembre nel quartiere di Fontvieille.

Con un obiettivo ambizioso di 330.000 km percorsi e 330.000 euro raccolti per l’associazione Children & Future, la No Finish Line 2024 si preannuncia un successo. In 24 ore di corsa, si sono iscritti oltre 12.000 partecipanti e sono stati già percorsi 42.128 km, una cifra incredibile.

Caratterizzata da un forte spirito di solidarietà, la corsa senza fine mira a sostenere progetti a sostegno di bambini malati e svantaggiati. Un bello slancio di generosità che, anche quest’anno, promette di superare le aspettative. Non ci resta che stare a vedere fino a dove si spingeranno i partecipanti per superare gli obiettivi stabiliti!

La Principessa Charlène con Ariane Favaloro, presidente di Children & Future, l’associazione che organizza la corsa.

Crediti fotografici: Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali e Eric Mathon / Palazzo del Principe.

