Gareth Wittstock: “Promuovere uno stile di vita sano e avere un impatto positivo sulla società”

Fratello della Principessa Charlène e imprenditore, Gareth Wittstock è ormai una figura chiave nel Principato con il suo ruolo di Segretario Generale dell’associazione benefica della sorella, la Fondazione Principessa Charlène, e le sue numerose apparizioni ai principali eventi sportivi e di beneficenza.

Gareth Michael Wittstock è sicuramente conosciuto per essere il fratello minore della Principessa Charlène, ma non solo. Nato il 25 giugno 1982 a Bulawayo, in Zimbabwe, Gareth Wittstock è cresciuto in Sudafrica insieme alla sorella Charlène, divenuta Principessa Consorte di Monaco dopo il matrimonio con il Principe Alberto II nel 2011.

Con una pubblicazione nel bollettino ufficiale del Principato il 27 aprile 2022, Gareth Wittstock è diventato monegasco naturalizzato. Questa naturalizzazione gli ha permesso di integrarsi pienamente nel Principato di Monaco, dove vive, investe e lavora attivamente.

Ingegnere informatico di formazione, Gareth Wittstock ha lavorato in diversi settori prima di trasferirsi a Monaco, dove ha preso parte a diverse iniziative benefiche, tra cui la Fondazione Principessa Charlène. Dal 2018 ricopre la carica di Segretario generale. La fondazione, creata nel 2012 dalla sorella, si occupa di prevenire l’annegamento e di educare i bambini attraverso lo sport.

L’ imprenditore è anche un appassionato di grandi eventi sportivi: lo si vede regolarmente ai Gran Premi di Formula 1, alle partite dell’AS Monaco, alle gare di ciclismo e ai tornei di rugby a 7 del Monaco Impi.

Il suo affiatamento con la sorella e il suo impegno filantropico lo hanno reso una figura rispettata e molto amata nel Principato. Gareth Wittstock ha accettato di rispondere alle nostre domande per approfondire le sue missioni e i suoi progetti.

Gareth Wittstock durante il Crossing Calvi-Monaco nel 2020 © Fondazione Principessa Charlène

Buongiorno signor Wittstock, innanzitutto, come sta?

Buongiorno, molto bene, grazie. Spero anche voi!

In quanto Segretario Generale della Fondazione Principessa Charlène, quali sono le sue attuali responsabilità e quali le iniziative previste per il 2024?

È un ruolo che mi sta molto a cuore, soprattutto perché abbraccia una causa molto cara a me e a mia sorella maggiore, la Principessa Charlène: insegnare a nuotare ai bambini di tutto il mondo e promuovere i valori educativi attraverso lo sport.

La missione della Fondazione è quella di sensibilizzare i più piccoli ai pericoli dell’acqua e di insegnare loro a nuotare, instillando al contempo valori come la disciplina, il rispetto e lo spirito di squadra.

In qualità di Segretario Generale, il mio compito è quello di supervisionare, con l’aiuto dei miei colleghi all’interno della Fondazione e dei nostri partner, un corretto svolgimento e un’efficiente organizzazione dei nostri progetti internazionali.

Questo significa garantire che ogni iniziativa sia allineata con i nostri obiettivi comuni e che ottenga i risultati desiderati. Ci impegniamo a promuovere la sicurezza in acqua e a utilizzare lo sport come veicolo di educazione e sviluppo personale per i giovani. Questo comporta anche il coordinamento con i nostri partner locali e internazionali per garantire che i nostri progetti siano realizzati al meglio.

Mi occupo anche di rappresentare la Fondazione in vari eventi, di stringere partnership strategiche e di mobilitare risorse a sostegno delle nostre iniziative. Mi assicuro che la visione e i valori della Fondazione si riflettano in tutto ciò che facciamo, oltre che accertarmi di restare fedeli alla nostra missione.

Ogni giorno che ricopro questo ruolo è un’opportunità per fare la differenza nella vita dei giovani di tutto il mondo, ed è con passione e determinazione che mi impegno a portare avanti questa missione nel 2024, che si preannuncia un anno davvero promettente!

Gareth Wittsotck ai Water Safety Days di Calvi con la Fondazione Principessa Charlène © Fondazione Principessa Charlène

La vedremo presto sul campo con la Fondazione?

Sì, certo. Sono particolarmente lieto di annunciare che i nostri Water Safety Days sono tornati a giugno! Questa settimana siamo stati in Corsica, sulla spiaggia di Calvi, per un evento che ci sta particolarmente a cuore. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto con la città di Calvi e i suoi abitanti, e quest’anno sarà la quarta edizione che si svolge lì. Non vediamo l’ora di consolidare questo legame e di continuare a promuovere la sicurezza in acqua per i bambini.

Dopo Calvi, siamo stati per la prima volta nella città di Léon, in Francia. Con l’aiuto di Stéphanie Barneix, campionessa mondiale di salvataggio e ambasciatrice della Fondazione, abbiamo organizzato questa giornata per i bambini di Léon. Stéphanie vanta un’esperienza preziosa e una passione contagiosa per la sicurezza in acqua, e siamo lieti di collaborare con lei in questa ultima edizione.

Infine, come ogni anno, concluderemo i nostri Water Safety Days a Monaco. Gli alunni delle scuole di tutto il Principato parteciperanno alle attività proposte, questa volta in compagnia del nostro ambasciatore monegasco, il recordman di apnea Pierre Frolla, e del suo team dell’Académie Monégasque de la Mer. Il loro impegno e la loro competenza garantiranno un’esperienza gratificante, in tutta sicurezza, a tutti i bambini che parteciperanno.

Gareth Wittsotck ai Water Safety Days di Calvi con la Fondazione Principessa Charlène © Fondazione Principessa Charlène

Quale ritiene sia il modo migliore per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza in acqua e prevenire gli annegamenti?

Credo che il modo migliore per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza in acqua e prevenire gli annegamenti sia adottare un approccio poliedrico.

Questo comprende l’insegnamento, con lezioni di nuoto disponibili per tutti e programmi scolastici che includono sessioni di sensibilizzazione sulla sicurezza in acqua. È importante che i bambini imparino fin da piccoli non solo a nuotare, ma anche a comprendere i pericoli dell’acqua e le tecniche di salvataggio di base.

Anche le campagne di sensibilizzazione giocano un ruolo essenziale. Social network, televisione, radio e manifesti pubblicitari aiutano a raggiungere un vasto pubblico, mentre l’organizzazione di eventi comunitari, come i Water Safety Days, permettono di coinvolgere direttamente le comunità locali.

È inoltre essenziale una regolamentazione rigorosa delle strutture balneari. Piscine, spiagge e altre aree di balneazione devono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza adeguati.

Le collaborazioni sono un altro aspetto cruciale. Lavorare con le scuole per integrare i corsi di sicurezza in acqua nei programmi scolastici, collaborare con le aziende locali per garantire finanziamenti e risorse e coinvolgere gli ambasciatori sportivi per promuovere le iniziative di sicurezza in acqua possono consolidare e ampliare l’effetto dei nostri sforzi.

Tra le altre cose, ha creato anche la Riviera Water Bike Challenge. Ha altri progetti di questo tipo in programma?

Quest’anno stiamo lavorando a un altro evento altrettanto emozionante quanto la Riviera Water Bike Challenge: il Crossing Calvi-Monaco.

L’evento è stato organizzato per la prima volta nel 2020, ed era un’idea che io e mia sorella avevamo in mente da tempo. Quattro anni dopo, rilanciamo questo evento che richiede un’enorme preparazione da parte del team della Fondazione, della città di Calvi e anche degli atleti in gara, perché è una vera e propria sfida!

La sfida consiste nel compiere la traversata da Calvi a Monaco su una waterbike, in staffetta e in meno di 24 ore. Il formato di quest’anno rimane lo stesso, ma stiamo lavorando per ampliare il progetto con diverse squadre, in modo da avere più competizione e più partecipanti.

Quest’anno, come per l’ultima edizione della traversata, i fondi raccolti saranno destinati al finanziamento dei progetti della nostra Fondazione. Siamo entusiasti dei progressi dell’organizzazione e dell’entusiasmo dei nostri partner dopo l’annuncio del ritorno di questo evento e speriamo di trovare un grande pubblico ad accoglierci quando arriveremo a Monaco a settembre!

Gareth Wittstock durante il Crossing Calvi-Monaco nel 2020 © Fondazione Principessa Charlène

Perché unire lo sport al lavoro no-profit? Da dove nascono questi valori?

Il nuoto è stato il primo sport che ho praticato e si è subito trasformato in una vera passione per me. Lo sport è fondamentale per la nostra famiglia e siamo sempre stati incoraggiati a partecipare attivamente.

Mia sorella, la Principessa Charlène, è stata una fonte costante di motivazione e ispirazione in questo campo. La sua dedizione e il suo amore per lo sport hanno influenzato profondamente la mia visione e il mio coinvolgimento. Combinare lo sport con il lavoro no-profit mi è quindi sembrata una cosa naturale.

Lo sport è un potente motore di cambiamento sociale e di sviluppo della collettività. Unendo la nostra passione per lo sport a iniziative di beneficenza, possiamo non solo promuovere uno stile di vita sano, ma anche avere un impatto positivo sulla società, ed è questa convinzione che ha guidato il nostro lavoro alla Fondazione fin dalla sua nascita nel 2012.

Gareth Wittstock e la Principessa Charlène © Fondazione Principessa Charlène

La sua grande passione per gli sport motoristici non è un segreto. Cosa ne pensa dei risultati del Gran Premio di F1 di quest’anno?

Siamo tutti molto contenti dei risultati del Gran Premio di F1 di quest’anno e di vedere il nostro pilota monegasco, Charles Leclerc, vincere in casa.

Seguiamo e incoraggiamo Charles da quando ha iniziato e da diversi anni è anche ambasciatore della Fondazione, insieme a un altro grande pilota e mio grande amico, Valtteri Bottas.

La vittoria di Charles nel Gran Premio di Monaco di quest’anno non è solo motivo di orgoglio per tutto il Principato, ma rafforza anche la nostra ammirazione nei suoi confronti come atleta e ambasciatore della nostra causa.

A livello personale, quali sport pratica e quali obiettivi vorrebbe raggiungere?

Al momento pratico quotidianamente diversi sport, perché mi sto preparando per partecipare al Crossing Calvi-Monaco anche quest’anno.

Sto dedicando molto tempo all’indoor cycling, ma mi sto anche allenando direttamente in mare con la waterbike, che è sempre un’esperienza molto piacevole.

Di recente ho anche scoperto la passione per le passeggiate. Mi alleno ogni giorno per una potenziale sfida che mi sono prefissato e che dovrebbe concretizzarsi durante l’estate. È un’esperienza nuova per me, una vera e propria sfida personale che non ho mai intrapreso prima!

Per concludere, ha in mente qualche progetto per il futuro? Personale, professionale, sportivo o imprenditoriale?

Al momento sono molto concentrato sulle mie attività attuali, ma sono sempre aperto alle opportunità che potrebbero presentarsi. È sempre emozionante vedere cosa ci riserva il futuro, no?

