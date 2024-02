La Fondation Princesse Charlène sensibilise les jeunes au dépassement de soi

Une conférence a été organisée dans un lycée de Monaco en présence du jeune sportif Alasdair Mckenzie.

La journée du jeudi 8 février 2024 a été inspirante pour les élèves des classes de seconde, première et terminale du Lycée Albert Ier. La Fondation Princesse Charlène de Monaco y a organisé une conférence dans le cadre de son programme Sport et Education sur la thématique du « dépassement de soi ».

Animé par Alasdair Mckenzie, jeune sportif de 19 ans en passe de devenir le plus jeune alpiniste à avoir gravi 14 sommets de plus de 8 000 mètres du monde, ce rendez-vous vise à encourager les jeunes de la Principauté à relever les défis auxquels ils sont ou seront confrontés dans leur vie, qu’ils soient sportifs ou non. Grâce à son parcours, Alasdair Mckenzie est une source d’inspiration, un modèle de détermination et de persévérance pour la jeune génération qu’il représente. Il est d’ailleurs toujours lycéen et prévoit de passer le baccalauréat au printemps prochain.

Le natif de Lorient a appris à skier à l’âge de 2 ans – © Eric Mathon – Palais Princier

« À travers l’organisation de cette conférence, la fondation souhaite offrir aux élèves de la Principauté une occasion unique d’apprendre et de s’inspirer de réussites sportives », a conclu la Fondation Princesse Charlène dans son communiqué.