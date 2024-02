Une conférence sur « l’énigme des crânes de cristal » organisée à Monaco

Le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco vous donne rendez-vous le mercredi 21 février.

« Une véritable mythologie s’est constituée autour de ces objets insolites en cristal de roche et d’une prétendue légende maya. On leur prête de fabuleux pouvoirs : visions du passé, du futur, pouvoirs curatifs, réceptacles d’informations, émetteurs d’énergies, etc. Les origines revendiquées ne sont pas moins extraordinaires, comme l’Atlantide ou les extraterrestres. » Et pour discuter de ce sujet, le Musée monégasque accueillera Denis Biette, Président du Cercle d’Histoire et d’Archéologie des Alpes-Maritimes.

Un crâne de cristal. ©Wikipédia

L’auteur du livre « L’énigme des crânes de cristal. Un mythe moderne ? » apportera son expertise sur le sujet, grâce notamment à la démarche d’investigation zététique appliquée à ce dossier des crânes de cristal. Elle « permettra d’accéder à un ensemble d’informations peu diffusées, ou noyées dans la masse des récits à caractère sensationnel qui foisonnent dans les ouvrages et sites Internet. Chacun pourra ainsi se faire sa propre opinion du sujet en toute connaissance de cause, en disposant pour une fois d’informations précises parfaitement vérifiées. » Denis Biette est d’ailleurs membre fondateur et secrétaire du Centre d’Analyse Zététique, une association émanant de l’ancien Laboratoire de Zététique de l’Université Côte d’Azur.

Une exposition en hommage au Prince Rainier III au Musée d’Anthropologie Préhistorique

