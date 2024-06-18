Гарет Уиттсток: «пропагандировать здоровый образ жизни и благотворно влиять на общество»

Брат Княгини Шарлен и бизнесмен в сфере торговли, Гарет Уиттсток стал знаковой персоной в Княжестве на посту Генерального секретаря ассоциации своей сестры – Фонда Княгини Шарлен – и регулярно принимая участие в крупных спортивных и благотворительных мероприятиях.

Гарет Майкл Уиттсток известен, в первую очередь, как младший брат Княгини Шарлен. И не только. Гарет Уиттсток родился 25 июня 1982 года в Булавайо (Зимбабве) и рос в Южной Африке вместе со своей сестрой Шарлен, которая в последствии стала Княгиней Монако после брака с Князем Альбером II в 2011 году.

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После публикации в официальном бюллетене Княжества 27 апреля 2022 Гарет Уиттсток в том же году принял монакское гражданство. Эта натурализация позволила ему обосноваться в Княжестве, где он живет, активно работает и в которое инвестирует.

Гарет Уиттсток работал инженером-информатиком в различных областях перед переездом в Монако, где он стал участвовать в многочисленных благотворительных инициативах, включая Фонд Княгини Шарлен. С 2018 года он занимает пост Генерального секретаря этого фонда. Фонд, основанный его сестрой в 2012 году, занимается профилактикой утопления и воспитанием детей в духе спорта, чтобы предупреждать случаи утопления и способствовать индивидуальному развитию детей через спорт.

Бизнесмен также увлекается крупными спортивными мероприятиями, он регулярно появляется на Гран-при Формулы-1, на матчах ФК «Монако», на соревнованиях по велоспорту, а также на кубках регби-7 «Monaco Impi’s».

Его близость с сестрой и его филантропическая деятельность сыскали ему уважение и любовь в Княжестве. Гарет Уиттсток согласился ответить на наши вопросы, чтобы подробнее рассказать о своих задачах и проектах.

Гарет Уиттсток во время Кросса Кальви – Монако в 2020 году © Фонд Княгини Шарлен

Здравствуйте, господин Уиттсток! Прежде всего – как ваши дела?

Здравствуйте! У меня все хорошо, надеюсь, и у вас тоже.

Вы являетесь Генеральным секретарем Фонда Княгини Шарлен. В чем сегодня заключается ваша работа и в каких мероприятиях вы намерены участвовать в 2024 году?

Я с большой любовью отношусь к своему делу, в частности, потому что оно мне очень дорого, как и моей старшей сестре Княгине Шарлен: обучение плаванью детей по всему миру и пропаганда воспитательных ценностей спорта.

Задача Фонда – информировать детей об опасностях на воде, обучать их плаванью и прививать им такие ценности, как дисциплина, уважение и командный дух.

Как Генеральный секретарь, я курирую вместе с моими коллегами по Фонду и партнерами работу и продуктивную организацию наших международных проектов.

Я слежу за тем, чтобы каждая инициатива отвечала нашим общим целям и достигала ожидаемых результатов. Мы гордимся тем, что способствуем безопасности на воде и используем спорт как важное направление воспитания и индивидуального развития детей. Мы также координируем работу с нашими местными и международными партнерами, чтобы обеспечить эффективное выполнение наших проектов.

Я также представляю Фонд на различных событиях, завязываю стратегическое партнерство и собираю средства в поддержку наших инициатив. Я проверяю, чтобы мировоззрение и ценности Фонда отражались во всех наших действиях и чтобы мы оставались верными нашим задачам.

Каждый день на этой должности дает возможность внести позитивные изменения в жизнь детей во всем мире. В 2024 году, который обещает быть очень интересным, я продолжаю свою работу.

Гарет Уиттсток на мероприятии Water Safety Day в Кальви с Фондом Княгини Шарлен © Фонд Княгини Шарлен

В каких мероприятиях вы будете участвовать в ближайшее время?

Я рад заявить, что наши мероприятия Water Safety Days будут активно проводиться в июне этого года. На этой неделе мы были на Корсике, на пляже в Кальви, где провели это дорогое нашему сердцу мероприятие. Мы построили добрые отношения с властями и жителями города. В этом году мероприятие пройдет там уже в четвертый раз. Мы спешим укрепить эти связи и продолжать пропагандировать безопасность на воде для детей.

После Кальви мы впервые побывали в коммуне Леон во Франции. При поддержке Стефани Барне, чемпионки мира по спасению на воде и посланника Фонда, мы провели это мероприятие для детей Леона. Стефани делится бесценным опытом и заразительным интересом в вопросах безопасности ни воде, и мы счастливы сотрудничать с ней в этом новом году.

Как и каждый год, наши мероприятия Water Safety Days завершатся в Монако. Учащиеся монакских школ будут участвовать в предложенных занятиях под руководством нашего монакского посланника, чемпиона по фридайвингу Пьера Фролла и его команды из Монакской морской академии. Их участие и опыт гарантируют, что все участники занятий обогатят свои знания в вопросах безопасности на воде.

Гарет Уиттсток на мероприятии Water Safety Day в Кальви с Фондом Княгини Шарлен © Фонд Княгини Шарлен

Как вы считаете, как лучше заинтересовать широкую публику вопросами безопасности на воде и профилактики утопления?

Я думаю, что вопросы безопасности на воде и профилактики утопления основываются на многогранном подходе.

Сюда входят как доступные всем уроки плаванья, так и школьные программы, включающие в себя занятия по безопасности на воде. Важно, чтобы дети с самого раннего возраста не только учились плавать, но и понимали опасности на воде и овладевали основной техникой спасения на воде.

Пропагандистские кампании также играют важнейшую роль. Социальные сети, телевидение, радио и уличные афиши позволяют охватывать широкую публику, а организация общественных мероприятий, таких как Water Safety Days, позволяют напрямую задействовать местную общественность.

Также необходима строгая регламентация инфраструктур для купания. Бассейны, пляжи и прочие места купания должны быть оборудованы соответствующими средствами безопасности.

Другим важным аспектом является партнерство. Работа со школами для интеграции занятий по безопасности на воде в школьные программы, сотрудничество с местными предприятиями для получения финансирования и ресурсов и задействование спортивных посланников в продвижении инициатив по безопасности на воде могут укрепить и расширить эффективность этой работы.

Среди прочих инициатив вы учредили соревнования по водному велоспорту Riviera Water Bike Challenge. Есть ли у вас другие подобные проекты?

В этом году мы работает над новым событием, не менее захватывающим, чем Riviera Water Bike Challenge – кросс Кальви – Монако.

Это событие было впервые организовано в 2020 году, потому что мы уже давно его задумали вместе с моей сестрой. Спустя четыре года мы снова запускаем это соревнование, требующее колоссальной подготовки всей команды Фонда, властей Кальви, а также его участников, для которых это будет настоящий вызов!

Вызов заключается в гонке на водных велосипедах от Кальви до Монако, в эстафете за менее, чем 24 часа. В этом году формат события остается прежним, но мы работаем над развитием этого проекта, в частности, с привлечением дополнительных команд, что расширит само соревнование и умножит количество участников в этом году.

Как и в прошлый раз, собранные средства пойдут на финансирование проектов нашего Фонда. Мы очень рады продвижению работ по организации и интересу наших партнеров к проведению этого мероприятия и надеемся, что широкая публика будет встречать нас в сентябре на финише в Монако.

Гарет Уиттсток во время Кросса Кальви – Монако в 2020 году © Фонд Княгини Шарлен

Зачем связывать спорт и работой ассоциации? Откуда у вас эти ценности?

Плаванье – первый вид спорта, которым я начал заниматься, и я проникся к нему настоящей любовью. Спорт занимает важнейшее место в нашей семье, и нас всегда побуждали активно им заниматься.

Моя старшая сестра, Княгиня Шарлен, всегда была постоянным источником вдохновения в этом деле. Ее преданность и любовь к спорту глубоко повлияли на мое собственное мировоззрение и на мою деятельность. Связь спорта с работой ассоциации кажется мне вполне естественной.

Спорт – мощный фактор социального преобразования и общественного развития. Сочетая нашу любовь к спорту с благотворительными инициативами, мы можем не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и благотворно влиять на общество. Это убеждение направляло нашу работу в Фонде с момента его основания в 2012 году.

Гарет Уиттсток и Княгиня Шарлен © Фонд Княгини Шарлен

Не секрет, что вы также очень интересуетесь автоспортом. Что вы чувствуете после Гран-при Формулы-1 этого года?

Мы все очень рады результатам Гран-при Формулы-1 этого года, рады, что наш монакский пилот, Шарль Леклер, одержал победу в родных пенатах.

Мы следим за карьерой Шарля Леклера и подбадриваем его с самого начала. Он также является посланником нашего Фонда уже много лет вместе с другим известным пилотом и моим хорошим другом, Вальттери Боттас.

Победа Шарля Леклера на Гран-при Монако в этом году является не только предметом гордости для всего Княжества, но и вызывает еще большее восхищение им как спортсменом и посланником нашего Фонда.

Какими видами спорта вы ежедневно занимаетесь и какие задачи ставите перед собой?

В настоящее время я усиленно занимаюсь разными видами спорта, потому что готовлюсь в этом году опять поучаствовать в Кроссе Кальви – Монако.

В ходе этой подготовки я уделяю много времени велосипеду в спортзале, а также тренируюсь на водном велосипеде в море, что очень приятно.

Помимо этого, в последнее время я очень заинтересовался ходьбой. Я ежедневно тренируюсь, готовясь к потенциальному вызову, который я сам себе наметил и который должен воплотиться в реальность этим летом. Это для меня новый опыт, настоящий индивидуальный вызов, с которым я ранее не сталкивался!

В заключение расскажите о ваших будущих проектах, как индивидуальных, так и профессиональных, как спортивных, так и деловых!

В настоящее время я очень сосредоточен на текущей деятельности, но я всегда открыт новым проектам, которые могут возникнуть в будущем. Всегда интересно, что ждет нас в будущем. Не правда ли?

Камилла Готтлиб: «Помощь другим — это источник огромной гордости»