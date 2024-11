Cérémonies et défilé : Monaco célèbre la Fête du Prince en grande pompe

Pour ce jour exceptionnel marqué par la présence de la Garde Républicaine française en tant qu’invitée d’honneur, la Princesse Charlène a captivé l’attention dans une élégante tenue lilas.

Sous un joli ciel bleu, les événements de la Fête du Prince se sont déroulés parfaitement aujourd’hui. Une fête particulière qui rassemble les Monégasques, résidents et invités autour de leur Prince et de la Famille Princière.

Les festivités ont commencé à 9h30 avec la messe d’action de grâce en la Cathédrale de Monaco, présidée par Monseigneur Dominique-Marie David, Archevêque de Monaco. Les invités se sont affairés dans la cathédrale avant que le Prince Albert II, la Princesse Charlène et les membres de la Famille Princière, telles que les Princesse Caroline et Stéphanie, étaient présents pour cette cérémonie du Te Deum.

© Monaco Tribune / Théo Briand

La messe qui sonnait le début de cette grande fête a été sublimée par les Petits Chanteurs de Monaco et l’Orchestre Philharmonique, dirigé par Pierre Debat.

© Monaco Tribune / Théo Briand

La Princesse est apparue dans un magnifique costume couleur lilas, un joli mélange tout en douceur des deux couleurs que sont le blanc et le rouge de la Principauté.

© Monaco Tribune / Théo Briand

À 11 heures, la Cour d’Honneur du Palais princier a accueilli une prise d’armes où 22 militaires de la Force Publique, notamment des Carabiniers du Prince et des Sapeurs-Pompiers, ont été honorés. Parmi eux, le brigadier Michaël Denhez a été promu au grade de maréchal des logis, tandis que le capitaine Hervé Matu et l’adjudant Stéphan Combaluzier ont reçu l’Ordre de Saint-Charles. Les Médailles du Travail ont également été remises à plusieurs employés du Palais, dont Emmanuel Alleaume et Simone Gomes Figueiredo, saluant leur engagement de longue date.

Un défilé exceptionnel sur la Place du Palais

Sous le soleil et sous le regard de la Famille Princière depuis les balcons du Palais Princier, la matinée s’est achevée sur la Place du Palais par un défilé militaire, un moment fort et traditionnel.

Les chevaux de la Garde Républicaine © Monaco Tribune / Théo Briand

La Princesse Caroline, son fils Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo © Monaco Tribune / Théo Briand

Alexandra de Hanovre et son frère Andrea Casiraghi © Monaco Tribune / Théo Briand

La Princesse Staphanie et ses enfants Camille Gottlieb, Pauline et Louis Ducruet © Monaco Tribune / Théo Briand

Cette année, la Garde Républicaine française était l’invitée d’honneur. Une section du 1er Régiment d’Infanterie, conduite par le lieutenant Hugo Leray, s’est distinguée aux côtés des cavaliers commandés par la colonelle Marie-Audrey Leheup. Le peloton motocycliste, sous la direction du chef d’escadron Karim Alioui, et les 17 chanteurs des Chœurs de l’Armée Française ont ajouté une touche musicale sublime. Ce moment était aussi l’occasion de rendre hommage au 80e anniversaire de la Libération de Monaco, avec des œuvres emblématiques telles que Le Jour le plus long et Chant des Marais.

Aux balcons, le Prince et la Famille Princière ont eu le droit aux « Hourras ! » traditionnels de la foule après que celle-ci a eu l’autorisation de s’approcher plus près du palais pour admirer le Prince et sa famille.