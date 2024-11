Cerimonie e sfilate: Monaco celebra la Fête du Prince in grande stile

In questo giorno speciale, con la Guardia Repubblicana francese come ospite d’onore, la Principessa Charlène ha catturato l’attenzione in un elegante abito lilla.

Sotto un bel cielo azzurro, i festeggiamenti per la Fête du Prince si sono svolti senza intoppi. Una celebrazione speciale che riunisce monegaschi, residenti e tutti gli invitati intorno al loro Principe e alla Famiglia Principesca.

I festeggiamenti sono iniziati alle 9.30 con una messa di ringraziamento nella Cattedrale di Monaco, presieduta dall’arcivescovo Dominique-Marie David. Gli invitati si sono riuniti nella cattedrale prima che il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i membri della Famiglia Principesca, come le Principesse Carolina e Stéphanie, partecipassero alla cerimonia del Te Deum.

La messa, che ha segnato l’inizio di questa grande celebrazione, è stata accompagnata dalle voci sublimi dei Petits Chanteurs de Monaco e dall’Orchestra Filarmonica, diretta da Pierre Debat.

La Principessa ha indossato un magnifico abito color lilla, un’incantevole e delicata combinazione dei colori bianco e rosso che caratterizzano il Principato.

Alle 11, la Corte d’Onore del Palazzo del Principe ha fatto da cornice alla sfilata in cui sono stati insigniti 22 membri delle Forces Publiques, tra cui i Carabiniers du Prince e i Sapeurs-Pompiers. Tra questi, il brigadiere Michaël Denhez è stato promosso al grado di “Maréchal des logis”, mentre il capitano Hervé Matu e il maresciallo Stéphan Combaluzier hanno ricevuto l’Ordine di Saint-Charles. Le Médailles du Travail sono state assegnate anche a diversi dipendenti del Palazzo, tra cui Emmanuel Alleaume e Simone Gomes Figueiredo, come riconoscimento per il loro impegno di lunga data.

Una sfilata d’eccezione sulla Place du Palais

La mattinata si è conclusa sulla Place du Palais con una sfilata militare, tradizionale momento culminante della manifestazione, sotto un piacevole sole caldo e gli occhi della famiglia Principesca affacciata dai balconi del Palazzo.

Quest’anno, la Guardia Repubblicana francese è stata l’ospite d’onore. Una sezione del 1° reggimento di fanteria, guidata dal tenente Hugo Leray, si è distinta accanto ai cavallerizzi comandati dal colonnello Marie-Audrey Leheup. Il plotone di motociclisti, guidato dal caposquadra Karim Alioui, e i 17 cantori dei Cori dell’Arma Francese hanno aggiunto un contributo musicale sublime. È stata anche l’occasione per rendere omaggio all’80° anniversario della Liberazione di Monaco, con opere emblematiche come Le Jour le plus long e Chant des Marais.

Dalle balconate, il Principe e la Famiglia Principesca hanno assistito al tradizionale “Urrà!” della folla, che ha potuto avvicinarsi al palazzo per ammirare il Principe e la sua famiglia.