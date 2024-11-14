Принцесса Каролина на необыкновенном духовном концерте

© Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Вечером 9 ноября Фонд имени Принца Монако Пьера организовал в Кафедральном соборе Монако особенный концерт, посвященный Принцессе Ганноверской. Главным событием вечера стала мировая премьера произведения композитора Валентина Сильвестрова.

Собор Святого Николая, величественное здание в сердце Монако, стал местом проведения особенного музыкального вечера. Изумленные зрители смогли насладиться глубоким исполнением эстонского хора Vox Clamantis под руководством Яана-Эйка Тульве.

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Концерт под названием «Знаки времени – A Capella» подарил публике проникновенную программу духовной музыки, объединив произведения современных композиторов и торжественную мировую премьеру.

Мировая премьера для Сильвестрова

Одним из самых ярких моментов вечера стало исполнение произведения Валентина Сильвестрова «Четыре псалма», произведшего на слушателей глубокое впечатление. Эта композиция, созданная по заказу Фонда Принца Монако Пьера, была посвящена Принцессе Каролине, которая лично присутствовала на концерте.

Произведения современных мастеров

В программу вечера вошли также шедевры трех выдающихся эстонских композиторов. Среди них — Арво Пярт, признанный мастер современной духовной музыки, и Хелена Тульве, чьи поэтические композиции глубок тронули сердца зрителей.

Торжественный и духовный момент прекрасно подчеркнул приверженность Фонда Принца Пьера поддержке музыки, и особенно «Музыкальной премии», которой в этом году было уделено особое внимание.

Фото предоставлено: Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

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