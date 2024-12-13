Князь Альбер II дал старт первому Нобелевскому дню в Монако

6 декабря 2024 года Княжество Монако впервые стало площадкой для мероприятия, вдохновленного шведской традицией вручения Нобелевских премий. Первый Нобелевский день, организованный Почетным консульством Швеции в Монако в сотрудничестве с шведским посольством, объединил ведущих ученых и учащихся лицея Ренье III.

Мероприятие под патронатом Князя Альбера II началось с его вступительной речи. Он выразил поддержку инициативе, отметив её важность для вдохновения молодого поколения и их знакомства с инновациями, которые формируют будущее. «С огромной радостью я принимаю участие в первом Нобелевском дне в Монако. Альфред Нобель, хотя и известен своими изобретениями, стал ключевой фигурой в истории человечества именно благодаря своему стремлению к миру и признанию выдающихся научных и культурных достижений.

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Этот день – это не только дань уважения великим открытиям, но и напоминание о нашем общем наследии. Мы в Монако гордимся тем, что видение Альфреда Нобеля перекликается с идеалами моего прапрадеда, князя Альберта I. Оба мечтали о мире, в котором наука и стремление к миру идут рука об руку, способствуя прогрессу человечества», – подчеркнул Князь в своей речи.

Князь Альбер II выступает за мир вместе с лидерами Peace and Sport

Лекция профессора Дидье Кело

Настоящим событием дня стало выступление профессора Дидье Кело, нобелевского лауреата по физике 2019 года. Швейцарский астроном рассказал о своем выдающемся открытии – первой экзопланеты 51 Pegasi b, вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце.

Профессор увлек аудиторию рассказом о том, как это открытие, сделанное в сотрудничестве с Мишелем Майором, стало поворотным моментом в изучении космоса. С 1995 года ученым удалось найти уже более 5 000 экзопланет, и эти исследования продолжают менять наше представление о Вселенной.

«Жизнь на Земле – это уникальное явление, сформированное миллиардами лет эволюции. Пока у нас нет доказательств существования жизни за пределами нашей планеты, но и их отсутствие не говорит о том, что её там нет. Вселенная полна планет, которые могут быть пригодны для жизни», – поделился профессор Келоз, оставив аудиторию задуматься о бескрайних возможностях космоса.

Вдохновение для будущего молодых учёных

Нобелевский день стал не только праздником науки, но и источником вдохновения для юного поколения. Почетный консул Швеции в Монако Софи Краффт объявила, что мероприятие станет ежегодной традицией.

Каждый год лауреаты Нобелевских премий будут приезжать в Монако, чтобы делиться своими открытиями с местными школьниками, вдохновляя их на новые достижения в науке, медицине, литературе, химии и физике.

Князь Альбер II был тепло встречен (слева направо) г-жой Лесли Джиоберджиа, директором Технического и гостиничного лицея им. Ренье III, государственным секретарем Иветт Ламбен-Берти, , послом Швеции в Монако г-ном Хаканом Акессоном, почетным консулом Швеции в Монако Софи Краффт и представителем пресс-службы шведского посольства Анной Сундстрем. Кроме того, Князь Альбер II лично поприветствовал профессора Дидье Кело, лауреата Нобелевской премии по физике 2019 года.

Фото предоставлены: © Микаэль Алези / Княжеский дворец