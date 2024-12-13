Князь Альбер II дал старт первому Нобелевскому дню в Монако
6 декабря 2024 года Княжество Монако впервые стало площадкой для мероприятия, вдохновленного шведской традицией вручения Нобелевских премий. Первый Нобелевский день, организованный Почетным консульством Швеции в Монако в сотрудничестве с шведским посольством, объединил ведущих ученых и учащихся лицея Ренье III.
Мероприятие под патронатом Князя Альбера II началось с его вступительной речи. Он выразил поддержку инициативе, отметив её важность для вдохновения молодого поколения и их знакомства с инновациями, которые формируют будущее. «С огромной радостью я принимаю участие в первом Нобелевском дне в Монако. Альфред Нобель, хотя и известен своими изобретениями, стал ключевой фигурой в истории человечества именно благодаря своему стремлению к миру и признанию выдающихся научных и культурных достижений.
Этот день – это не только дань уважения великим открытиям, но и напоминание о нашем общем наследии. Мы в Монако гордимся тем, что видение Альфреда Нобеля перекликается с идеалами моего прапрадеда, князя Альберта I. Оба мечтали о мире, в котором наука и стремление к миру идут рука об руку, способствуя прогрессу человечества», – подчеркнул Князь в своей речи.
Лекция профессора Дидье Кело
Настоящим событием дня стало выступление профессора Дидье Кело, нобелевского лауреата по физике 2019 года. Швейцарский астроном рассказал о своем выдающемся открытии – первой экзопланеты 51 Pegasi b, вращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце.
Профессор увлек аудиторию рассказом о том, как это открытие, сделанное в сотрудничестве с Мишелем Майором, стало поворотным моментом в изучении космоса. С 1995 года ученым удалось найти уже более 5 000 экзопланет, и эти исследования продолжают менять наше представление о Вселенной.
«Жизнь на Земле – это уникальное явление, сформированное миллиардами лет эволюции. Пока у нас нет доказательств существования жизни за пределами нашей планеты, но и их отсутствие не говорит о том, что её там нет. Вселенная полна планет, которые могут быть пригодны для жизни», – поделился профессор Келоз, оставив аудиторию задуматься о бескрайних возможностях космоса.
Вдохновение для будущего молодых учёных
Нобелевский день стал не только праздником науки, но и источником вдохновения для юного поколения. Почетный консул Швеции в Монако Софи Краффт объявила, что мероприятие станет ежегодной традицией.
Каждый год лауреаты Нобелевских премий будут приезжать в Монако, чтобы делиться своими открытиями с местными школьниками, вдохновляя их на новые достижения в науке, медицине, литературе, химии и физике.
Фото предоставлены: © Микаэль Алези / Княжеский дворец