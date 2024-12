Le Prince Albert II inaugure la première Journée Nobel de Monaco

Pour la toute première fois, la Principauté a célébré la prestigieuse tradition suédoise des prix Nobel avec un événement dédié à la découverte scientifique et à l’innovation. Organisée par le Consulat Honoraire de Suède à Monaco et en partenariat avec l’Ambassade de Suède, la 1ère Journée Nobel de Monaco a réuni des personnalités du monde de la science et des élèves monégasques autour d’une série de conférences, le 6 décembre, au Lycée Rainier III.

En présence du Prince Albert II, la journée a débuté par un discours inaugural de ce dernier. Il a salué cette initiative qui permet de rapprocher les jeunes générations des idées innovantes qui façonnent notre avenir. « C’est avec un grand plaisir que je participe aujourd’hui à cette première journée Nobel à Monaco. Bien qu’Alfred Nobel soit principalement connu pour ses inventions, c’est avant tout grâce à sa volonté de promouvoir la paix et de récompenser des avancées scientifiques et culturelles qui demeurent une figure centrale dans l’Histoire de l’humanité.

Cette journée est non seulement l’occasion de célébrer les avancées exceptionnelles dans les domaines de la science et de la culture mais aussi d’un héritage commun que nous partageons à Monaco à travers la vision de deux grands hommes, Alfred Nobel et mon trisaïeul le Prince Albert Ier. Ils avaient une vision commune du monde, un monde où la science et la paix se conjuguent pour le progrès de l’humanité », a déclaré le Souverain lors de son discours d’ouverture.

Le Pr Didier Queloz, un Prix Nobel à Monaco

L’événement phare de cette première édition a été la conférence du Professeur Didier Queloz, Prix Nobel de Physique 2019. L’astronome suisse, récompensé pour la découverte de la première exoplanète orbitant autour d’une étoile de la séquence principale, la 51 Pegasi b, a captivé son auditoire en partageant ses recherches sur ces mystères de l’univers.

Devant un auditorium attentif, il a expliqué comment, avec son associé Michel Mayor, ils ont ouvert la voie à l’étude des milliers de planètes extrasolaires, redéfinissant ainsi notre compréhension de l’univers. Depuis 1995, ce n’est pas moins de 5000 autres exoplanètes qui ont été découvertes.

« La vie sur Terre est une réplique singulière façonnée par l’évolution piège de la singularité. En dehors de la vie sur Terre, nous n’avons aucune preuve de l’existence de la vie dans l’univers mais l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence. Il y a beaucoup de planètes, hôtes potentiels de la vie, dans l’univers », a conclu le Professeur Queloz, comme ouverture à la réflexion.

Un engagement pour l’avenir des jeunes scientifiques

Cette première édition de la Journée Nobel marque également un engagement pour l’avenir des jeunes scientifiques. Sophie Krafft, Consul honoraire de Suède à Monaco, a annoncé que l’événement deviendrait un rendez-vous annuel.

Chaque année, un lauréat du Prix Nobel viendra partager ses travaux avec les élèves monégasques, les inspirant à poursuivre leurs rêves dans les domaines de la science, de la médecine, de la physique, de la chimie et de la littérature.

Le Prince Albert II accueilli par (de gauche à droite) Mme Leslie Giobergia, Proviseur du Lycée Technique et Hôtelier Rainier III, Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire d’Etat, S.E. M. Hakan Akesson, Ambassadeur de Suède en Principauté, Mme Sophie Krafft, Consul honoraire de Suède à Monaco, Mme Anna Sundström, Chargée de Presse auprès de l’Ambassade de Suède. Le Prince Albert II salue le Professeur Didier Queloz, Prix Nobel de Physique 2019.

Crédits photos : Michael Alesi / Palais Princier.